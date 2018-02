Últimas Deportivas

Ricardo Flamarique

¿Para cuándo el proyecto del estadio?, mucho se habló esta semana, y se seguirá hablando hasta que se cumpla, acerca de un gran proyecto de ampliación, uno que promete aforo de Primera División en el estadio Marte Rodolfo Gómez Segura, inmueble que actualmente cuenta con una capacidad de 10 mil 520 aficionados y que necesita ser de 20 mil (como mínimo) para ser de Liga MX.

El Foro Universitario organizado por la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas fue el escenario en el que el Presidente de Correcaminos, Rafael Flores Alcocer se envalentonó hablar, según señalaron algunos medios, prometió un proyecto de incremento de la capacidad del estadio de la avenida Carrera Torres, entre otros.

Lamentablemente esto no se pudo constatar por los medios de comunicación, ya que no fueron invitados ni por el Club, ni por la UAT, y digo lamentablemente porque ese tipo de acercamientos con los universitarios se dan poco o casi nulo por parte del equipo.

El tema surgió del cuestionamiento de uno de los alumnos, según se filtró y se relata, que preguntó lo que los medios hemos cuestionado desde la llegada de Flores Alcocer, acerca de un proyecto sólido con metas a corto, mediano y largo plazo, en este caso el del estadio Marte R. Gómez.

Señalaron algunos presentes que el Presidente de Correcaminos no mencionó directamente una maqueta como se dijo en las notas periodísticas, sin embargo, fue tanta la reacción positiva que se tuvo en redes sociales que Rafael Flores lo terminó por confirmar en su cuenta oficial de Twitter @rfloresalcocer.

Y aunque el reglamento de prensa “prohíbe” utilizar las redes como declaración oficial, esta fue la respuesta del Presidente azul-naranja al señalamiento del estadio en su twitter, “Así lo mencionamos, un gran proyecto, donde No todo es ladrillos”, afirmó en la publicación del 20 de febrero a las 17:07 horas.

Desconozco si el proyecto es verdadero, si realmente está planificado, si se lo sacó de la manga, si ya está por presentarse, él sabe que no es fácil modificar el estadio Marte R. Gómez (o debería saberlo), ya que es patrimonio histórico y en teoría no debe sufrir alteraciones sin antes pasar por un proceso que incluye ponerlo a votación en el Congreso, en pocas palabras no es solo de “ladrillos” o dinero.

El problema con la declaración es que puede quedarse ahí, no es la primera vez que se da, el Director Administrativo Miguel Mansur la hizo en el Régimen de Transferencias del futbol (mejor conocido como Draft), el 8 de junio del 2017 y la reiteró el 12 de julio en entrevista, pero de la misma forma fue quedando en el olvido.

Incluso otros proyectos han quedado inconclusos como lo fue el Torneo “The Bridge”, que supuestamente enfrentarían a equipos de la MLS y Tamaulipas.

No por decirlo se va a cumplir y tienen que encontrar una manera de hacerlo oficial… para todos, porque en redes sociales y en foros universitarios se pueden envalentonar y a la hora de cumplir solo a sus jefes hacen ver mal, mejor háganlo oficial en una rueda de prensa, presenten el proyecto y verán que se ganarán esa confianza que la afición les pide.

Por cierto y cambiando de tema, muchas gracias a todas las personas que nos hicieron llegar su felicitación por el día del Cronista Deportivo celebrado este 22 de febrero, agradeciendo al INDE Tamaulipas y Correcaminos por sus respectivas invitaciones.

