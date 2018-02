Humo Blanco

Clemente Castro González

Los directivos de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET), deben hacer un frente común con la sección 30 de Trabajadores de la Educación (SNTE) para dar salida a los pendientes que aún tienen.

Hablamos de las plazas de los jubilados que no han sido ocupadas, pese a que se requiere de personal.

Pero también de la falta de pagos a maestros que han dado el extra, al igual que el acomodo de aquellos que, pese a someterse a concurso para ascender en cuanto a puestos y resultar idóneos, todavía es fecha de que los traen dando vueltas, de manera ilógica.

Se supone que cuando se abre una convocatoria se precisa en la misma la cantidad y tipo de espacios que se someten a concurso. De modo que no tendría por qué haber disfunciones.

La realidad es que decenas de profesores andan por demás inquietos y les asiste la razón.

Se habla de al menos 92 mentores que deberían ser promovidos para directores, subdirectores, coordinadores y supervisores, en la zona fronteriza. Obvio que hay más en el resto de la entidad.

A propósito, ayer llegaron cerca de una decena de profesores a la SET para informarse sobre el estado que guarda el trámite que siguen a fin de que se les otorgue las supervisiones que se ganaron a pulso.

La verdad es que eso de que los profesionales se pasen días, semanas, meses y hasta años en trámites para que se les haga justicia es una arbitrariedad.

Es ahí en donde el titular de la SET, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, tendría que intervenir de manera pronta y escuchar la voz del sindicato, en éste caso la del guía RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, para que las inercias puedan superarse.

Porque se duda de que el delegado federal de Educación Pública (SEP) en la entidad, GERARDO TERÁN CANTÚ, traiga la buena onda de hacerles sentir a sus superiores que tienen pendientes con Tamaulipas.

Dejamos ese tema pero seguimos en lo relacionado con la SET, para comentarle que nos enteramos del extravío de varios cosas, incluida una tarjeta de débito, en la Dirección de Formación Continua al frente de la cual se encuentra la maestra KATIA BETANCOURT, por lo que ya se puso la denuncia correspondiente.

Se sospecha de una profesora que estaba en las supervisión de la zona 180 y que, de buenas a primeras, sin asignación de por medio, llegó a Formación Continua.

El punto es que en lo de la tarjeta, propiedad de la maestra ROSA MARTHA, podría tratarse de un robo debido a que hay registro de su indebida utilización en una llantera de Victoria.

Resulta que luego de indagaciones por parte de la afectada, pidió a los dueños de la empresa llantera le mostraran el video de la persona que uso su plástico y así sucedió. Ante lo que observó en la pantalla, la profesora ROSA quedó impactada en tanto que la “compra llantas,” era su compañera de trabajo en el área en mención y disque su amiga.

Lo ocurrido, reiteramos, se encuentra en manos de la autoridad competente y es factible que, de comprobarse el ilícito, éste salga a la luz pública. En calidad de mientras aquí va un adelanto.

RULETA

En padilla, como en otros municipios, el Partido Acción Nacional (PAN) tendrá que aplicarse para no tener “escurrimientos”.

Sucede que en ésta localidad quieren ser alcaldes tres personajes, a parte del munícipe actual, ADUARDO ALVARADO GARCÍA, que va por su tercer trienio, ahora mediante la reelección.

Los que también quieren “servir” son MARÍA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ, TERESA OCHOA y ARTURO CUELLAR.

De modo que a “LALO” sus compañeros de partido le quiere echar montón y sacarlo de la jugada con el argumento de que los habitantes de la localidad ya no aguantan otro periodo más con el munícipe actual.

De hecho ayer se presentaron en Palacio de Gobierno MARÍA CONCEPCIÓN y su “grupo de trabajo” para entrevistarse con el Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS.

Los visitantes fueron en son de paz, en espera de que les den señales de que van por el camino correcto aunque no quisieron dar referencia específica del tema a tratar. “Ya estando ahí con él veremos”, sostuvo la aspirante.

Entre los padillenses venía ABSALÓN DE LOS REYES GARZA, mismo que fue enfático al señalar que la gente quiere otra opción y, a su juicio la prospecta que apoyan representa “el triunfo y la unidad” de los habitantes de su municipio.

Y ni modo de preguntar por qué los oriundos de Padilla fueron a la General y no a las oficinas del PAN.

Ahora si que el que quiera ver que vea.

AL CIERRE

En el PRI se preparan para lo que será la selección de sus candidatos a presidentes municipales y por ello llevaron a cabo una reunión regional, el día de ayer, que presidió el dirigente, SERGIO GUAJARDO MALDONADO.

Al evento acudieron lideres de comités municipales, titulares de organización e integrantes de las comisiones de procesos internos de las localidades.

Para el próximo sábado se tendrá la referencia en el tricolor sobre los nombres de aquellos que “respiran y aspiran”. Seguramente no habrá mayores sorpresas como si las hubo en cuanto a las diputaciones federales y la fórmula al Senado de la República.

+.-Que aún no hay condiciones para la extradición del ex gobernador, TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA, de Italia hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

Según información, “La Sexta Sección Penal de la Corte Suprema italiana determinó que subsisten las condiciones para extraditar a Estados Unidos al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, pero solicitó que el Tribunal de Apelaciones de Florencia examine nuevamente el pedido de extradición presentado por México”.

Significa sí pero no.