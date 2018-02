Tinta Negra

En Padilla las cosas se le empiezan a complicar al alcalde en funciones EDUARDO ALVARADO GARCÍA. A reserva de que pudiera tener el respaldo del Comité Directivo Estatal del PAN, “Lalo” estaría dejando su lugar a cualquiera de los tres que están anotados para participar en el proceso interno. ¿Qué es lo que ha hecho ALVARADO GARCÍA por su natal Padilla? Habría que preguntárselo a él, diría ABSALÓN DE LOS REYES GARZA, un empresario que por diferentes circunstancias ha querido pero no ha podido llegar a la presidencia municipal de Padilla. Y no es precisamente por falta de respaldo social, sino por otras circunstancias. ABSALÓN es un fiel simpatizante de MARIA CONCEPCIÓN SANCHEZ GALLEGOS originaria del poblado el Barretal, municipio de Padilla, que al igual que el propio ALVARADO GARCÍA, TERESA OCHOA y ARTURO CUELLAR andan en busca de la candidatura a la alcaldía de esa población. Son tres prospectos que ya le disputan a EDUARDO la candidatura, lo que evidencia que las cosas en Padilla no están como antes. En otras palabras, hay inconformidad de una parte de sus residentes que no están conformes con la manera en que se gobierna al municipio y menos, de la forma como se están haciendo las cosas. Lo anterior viene, a que un grupo de residentes de Padilla, entre éstos ABSALÓN y CONCEPCIÓN, acudieron a palacio de Gobierno a efecto de tratar de dialogar con el Secretario General CÉSAR VERASTEGUI OSTOS. Aunque abiertamente no lo dijeron a quienes representan los medios de comunicación, es un secreto a voces que fueron a pedirle al ex dirigente su intervención, para que simple y sencillamente EDUARDO ALVARADO GARCÍA no vuelva ser el candidato del PAN a la presidencia municipal de Padilla. Sus razones tendrán. Y aunque aducen que será el Partido Acción Nacional quien en su momento decidan la candidatura y luego en las urnas se manifiesten los residentes de esa población, lo cierto es que no acatarán la decisión del PAN y por abajo del agua le darán la contra. EDUARDO ALVARADO es una persona que desde hace tiempo se ha apersonado no solo de la candidatura, sino más bien, de la presidencia municipal. Su primera participación fue cuando el PAN lo postuló y perdió ante el priista EVERARDO RUIZ AGUILAR. Después se perdió en el escenario político electoral, aunque habrá que decirlo, llegó a ser diputado federal panista, donde se le llegó a identificar como el “tiratiros”, por aquella situación que generó en un pueblo cercano a Padilla. Después de ello, “Lalo” ALVARADO retomó fuerza y nuevamente se postuló y llegó a ser por primera ocasión alcalde de esa población. Hoy en día, está a punto de concluir su segundo periodo, es decir, ha sido dos veces presidente municipal de Padilla y ya está registrado ante el PAN para ir por una reelección, que lo ubicaría como la tercera ocasión en la alcaldía, en caso de ganar la contienda del uno de julio. Sentaría sin duda un precedente. Quizá por ello, el resto de los prospectos no están muy conformes con esa eventual posibilidad y por lo tanto, le están apostando a que el PAN tome otra decisión, incluso, que sea una mujer la que sea abanderada del Partido para las próximas elecciones. Padilla es un pueblo tranquilo, pero cada vez que hay elecciones municipales, la efervescencia se incrementa en forma importante. Nos consta porque en los tiempos de RUIZ AGUILAR como candidato a la presidencia municipal, tuvimos la oportunidad de encargarnos del área de prensa del entonces prospecto del PRI. Es decir, desde entonces sabíamos quién es EDUARDO ALVARADO GARCÍA, ABSALÓN y otros personajes políticos de ese pueblo, en el que convivimos la etapa de cierres de campaña y en donde conocimos a grandes amigos como ARSENIO RODRIGUEZ CASTILLO, otro ex alcalde. Después de EVERARDO vinieron otros como GUADALUPE SENA y varios más que se perdieron en el limbo, porque hasta la fecha, nunca supieron el fin que se persigue en la política, algo que pudiéramos pensar, también lo olvidó EDUARDO ALVARADO GARCÍA y que por lo mismo, ya no lo aguantarían tres años más. En fin.

