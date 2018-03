Martín Sánchez Treviño

La presentación del primer informe de Horacio Ortiz Renán como presidente sustituto del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, despertó la curiosidad de algunos de los asistentes respecto a si algún otro titular del poder judicial, hubiera presentado los resultados del trabajo de magistrados, jueces, actuarios, secretarios de acuerdo, relatores y proyectistas, en el Centro Cultural de la capital tamaulipeca.

Ya que el acto protocolario del Informe de labores comúnmente se presentaba en el auditorio del poder judicial, queremos pensar que tuvo lugar en el centro cultural, por falta de espacio en las instalaciones donde se ubica el máximo tribunal tamaulipeco.

Aunque a decir verdad, el informe de Ortiz fue lucidor no solo porque asistió el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, sino porque además estuvo presente la mayoría de los legisladores locales, que por cierto se dieron un agarrón en el pleno del Congreso por una iniciativa que para su aprobación Acción Nacional aplico la aplanadora y que precisamente tiene que ver con la colegialidad en el poder judicial.

Pero de regreso con el informe de Ortiz Renán, asistieron los 3 magistrados regionales y 9 numerarios, deberían ser 10 pero estuvo ausente el magistrado Pedro Lara Mendiola, aquel que llego al pleno por su amistad y los favores que hizo a un ex gobernador tamaulipeco. Pero además el lunes se le vence el término de magistrado y quizá en despecho optó por no asistir. Pero de eso no estamos hablando, ya que con esta vacante sumando dos salas acéfalas en el poder judicial.

En general el informe estuvo apegado a números visible a los trabajadores del poder judicial y de los abogados litigantes, asimismo por primera y única vez se rebasa en promedio el 1.5 por ciento del total de los egresos del Estado. También destacó las tareas efectivas de la visitaduría. Por lo mismo, Ortiz destacó el apoyo financiero que el poder judicial recibió del poder ejecutivo.

En este sentido contrasta con administraciones gubernamentales anteriores, por no decir que priístas, que se caracterizaron por regatear el flujo de recursos financieros del ejecutivo estatal al poder judicial.

En otro orden, el gobernador García Cabeza de Vaca afirmó en el marco de la firma de acuerdos con el titular dela fiscalía especialiazada en la atención de delitos electorales Héctor Marcos Díaz Satana Castaños, que en Tamaulipas los recursos y programas institucionales estatales deberán correctamente, durante el proceso electoral y habrá cero tolerancia para quienes infrinjan la ley.

También el gobernador tamaulipeco y el titular de la Fepade, para prevenir la incidencia de delitos electorales, firmaron el programa de trabajo en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información entre el gobierno tamaulipeco y la fiscalía, para fomentar la participación ciudadana y el compromiso de garantizar el blindaje electoral de los programas sociales. Y de esa manera frenar la compra de votos.

Mientras que en cuestiones de docencia e investigación, la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, impulsa el mejoramiento de la carrera de Médico Cirujano, avalada por organismos externos que califican la calidad educativa.

Según el director Pedro Luis Mendoza Múzquiz, están evaluados y acreditados por la Red Internacional de Evaluadores, mismo que trabaja en un modelo para el aseguramiento de la calidad de la educación que imparten las universidades en América Latina.

Los legisladores locales celebraron una sesión ordinaria “express” y de esa manera disponer de espacio para asistir al Informe del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas.