Humo Blanco

Clemente Castro González

Ni modo que el jefe del ejecutivo federal, ENRIQUE PEÑA NIETO, tenga otro candidato que no sea JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA.

Por ello operó para que se modificaran los estatutos de su partido, el PRI, a fin de que se aceptara a un aspirante externo, lo cual fue un signo inequívoco de que el preferido de PEÑA era el actual prospecto.

Cierto que RICARDO ANAYA CORTÉS, del PAN pudo estar en el ánimo del mandatario, en caso de que el suyo no levantara, pero algo paso en el camino, lo que propicio que el panista entrara en confrontación con el grupo en poder y viceversa.

Pero esa buena relación se rompió de manera abrupta, al grado que se utilizo a la PGR para sacarle los trapitos al sol al distinguido militante albiceleste y, en respuesta, éste amagó con llevar a la cárcel a los corruptos, incluido el presidente, desde luego que en caso de ganar los comicios.

Cabe señalar que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, al reconocer la actitud adecuada del presidente cuando se comprometió a no intervenir en los comicios, propicio que se entendiera a manera de un acercamiento con éste.

Al menos así fue interpretado por algunos analistas, políticos y periodistas, a manera de un guiño positivo del tabasqueño para PEÑA.

Pero más bien se se trató de una cortesía verbal o sentido de la oportunidad en la coyuntura.

De modo que lo dicho por PEÑA NIETO, éste lunes, en el sentido de que solo ve a uno de los contendientes por la presidencia con los atributos suficientes para conducir al país, sin la menor duda se refiere a MEADE KURIBREÑA.

Lo que no puede asociarse al prospecto priista es aquello de que cada mexicano tendrá que evaluar al candidato que le represente “honradez, experiencia, honorabilidad y la confianza de llevar a México por el rumbo de la estabilidad y orden”.

Porque si el presidente se refiere a MEADE, lo único que puede recatarse de su mensaje es lo de experiencia en la administración pública, por cierto, con cuestionables resultados, tanto en la Secretaría de Desarrollo Social como en Hacienda, para hablar del actual sexenio.

Correspondió, en su momento, a CARLOS SALINAS DE GORTARI establecer el “no se hagan bolas” para significar que, el candidato elegido para sustituirlo era LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA y no MANUEL CAMACHO SOLÍS, al que se señalaba que podría entrar al quite si la campaña “colosista” no levantaba.

De manera que PEÑA únicamente adapto lo que ya había dicho SALINAS para cerrar el paso a rumores.

AL CIERRE

La agenda del gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, estuvo cargada ya que acudió a la firma de un convenio para capacitar, divulgar e intercambiar información con el propósito re prevenir delitos electorales, a la par que se promueve la participación ciudadana.

En el evento estuvo el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), HÉCTOR MARCOS DÍAZ.

Lo anterior tuvo lugar en el Polyforum capitalino, a donde se dieron cita funcionarios estatales y federales, al igual que el alcalde de Victoria, ÓSCAR ALMARAZ SMER.

También se vio al mandatario en la conferencia titulada “El Fracaso no Existe”, impartida por DANIEL HABIF, uno de los “mejores y más jóvenes ponentes motiviacionales, quien se dirige a la mente y el espíritu de la juventud para ayudarlos a concretar sus aspiraciones”. Escribió en su cuenta de Tweeter, GARCÍA CABEZA DE VACA.

Asimismo, el gobernador estuvo en la ceremonia en la que el Magistrado HORACIO ORTÍZ RENÁN, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, rindió su informe de labores.

Sin salirnos de los temas que tiene que ver con la actividad institucional, tenemos que el recién nombrado secretario de Seguridad Pública, AUGUSTO CRUZ MORALES, aseguró que en breve se tendrán noticias en cuanto a un nuevo modelo de combate a la inseguridad.

Asegura que se avanza y que se trabaja en cuanto a inteligencia utilizando moderna tecnología.

Supo reconocer que áreas de la dependencia están laborando bien pero que otras necesitan de directrices.

Desde luego que el nuevo servidor público tendrá que conocer el terreno en que se mueve, hablamos de la estructura organizativa y las estrategias que se implementan, porque lo de la situación de violencia e inseguridad, dado sus anteriores cargos, suponemos que le dieron suficientes datos para estar informado.

Ni modo que no sepa acerca de los grupos delincuenciales que se mueven en la geografía del la entidad y lo que éstos hacen, en perjuicio de la sociedad.

Es de esperar que sepa que la ciudad capital es una de las que figuran entre las ciudades más violentas del mundo junto con Reynosa.

+.-Un gran susto propino un joven que pertenece al CBETIS 119 a una alumna y varios estudiantes del CBETIS 24 luego de que entró a éste plantel y amagó a la jovencita con una pistola de juguete pero con la que podía causar daño.

El caso es que algo grave sucede y viene del entrono en que vivimos, para empezar las familias y el resto de hechos delictivos que se registran a diario sin dejar de lado las series televisivas en las que se hace apología de la violencia.