Martha Isabel Alvarado

.-Que Margarita “pasará la charola”

.-‘Pega’ influencia de ‘Gringolandia’

.-Gobernador haciendo proselitismo

.-Mandatario panista, va con Meade

Todo parece indicar, que a últimas fechas, la forma de hacer política en México estaría ‘agringándose’.

Primero sale la ex Primera Dama MARGARITA ZAVALA DE CALDERÓN a decir que renuncia al financiamiento público para su campaña presidencial como candidata independiente, y que sustentaría la misma con aportaciones de tipo privado.

Efecto para el cual, la señora Zavala creó una cuenta electrónica diseñada para captar los donativos económicos de los ciudadanos.

Sabido es, que en la Unión Americana no existe un Presupuesto oficial diseñado para fondear campañas políticas, ya que las mismas utilizan fundamentalmente financiamiento privado, reglamentado por la Ley de Campañas Federales promulgada en 1971.

¿Será que los ciudadanos mexicanos estén dispuestos a meterle ‘lana’ a la campaña de Margarita Zavala, que dicho sea de paso, batalló bastante para reunir las firmas para su candidatura?.

Otro que se ‘agringó’, queriendo hacer ‘campaña’ desde un cargo público, fue el gobernador de Veracruz, MIGUEL ANGEL YUNES LINARES, esto, durante una visita que el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO hizo el pasado martes a esa entidad para inaugurar un Almacén de DICONSA.

En el vecino país del norte, los servidores públicos pueden hacer campaña abiertamente a favor de su Partido y sus candidatos, sin tener que separarse del cargo, tal como actualmente lo estaría haciendo el Presidente DONALD TRUMP, visitando diversos estados, como lo hizo yendo el martes a Pennsylvania, donde habrá elecciones para el Congreso esta semana.

En el caso del gobernador de Veracruz, este aprovechó el micrófono del evento efectuado en el municipio de Perote, teniendo como testigo al Presidente, para lanzar el siguiente mensaje con claros matices partidistas:

“Este pueblo no votará a favor de quien más denuncias periodísticas presente contra el Presidente de la República, tampoco por quien presente más denuncias periodísticas contra otro de los contendientes tratando de hacerlo parecer como el hombre más rico de México”.

Y agregó: “mucho menos votará por quien se asume como domador insustituible y amenaza con soltar a los tigres, si no gana la elección y encerrarse en uno de sus ranchos, tiene varios, para ver cómo los tigres destrozan al país. Puedo decir, sin lugar a equivocarme, que son tigres de papel. Tampoco votarán los veracruzanos por quien ofrece el perdón de los delitos, como si los delitos fueran pecados y no agravios contra las personas y la sociedad, hasta donde sabemos solo Dios puede perdonar, y Dios no ha obtenido su permiso en el INE, como candidato a la Presidencia de la República”.

¿Por quién pienso que sí votarán los veracruzanos?, se preguntó a sí mismo el Mandatario jarocho, y él mismo se respondió:

“Votaremos por el candidato que tenga la mejor propuesta para volver a impulsar el desarrollo y el empleo en Veracruz, por quien nos diga qué hará para que más de seis millones de veracruzanos salgan de la pobreza. Votaremos por quien asuma la Reforma Educativa como un camino a la modernidad, y la transformación profunda de México y Veracruz. Votaremos por quien no ponga en riesgo la estabilidad económica y política de México”.

La pregunta por cuenta de este espacio, sería: ¿Quién será ese candidato que esboza con sus palabras YUNES LINARES?. Todo indica que estaría aludiendo al candidato No militante del PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE, pero lo más raro, es que el YUNES LINARES llegó al Poder apoyado en las siglas del PAN (en coalición con el PRD) y su hijo MIGUEL ANGEL YUNES MARQUEZ es actualmente candidato a sucederlo en la gubernatura, también por el Partido albiazul.

Bien dijo el genial científico británico, STEPHEN HAWKING, fallecido recientemente, en esta frase que reproducimos a manera de homenaje: “La vida sería trágica, si no fuera tan graciosa”.

Mañana abundaremos en comentarios sobre dos temas que se quedaron en el tintero: el Informe 2017 del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas a cargo de su Presidente, HORACIO ORTÍZ RENÁN. Y la manifestación habida en Nuevo Laredo, en apoyo al ex alcalde CARLOS CANTUROSAS.

CONTRAFUEGO: Qué oficioso.

Hasta la próxima.