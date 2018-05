Alcemos fuerte la voz: Ale Cárdenas

Redacción InfoNorte

“Vamos a alzar la voz para que tengan eco sus demandas” afirmó la candidata del PRI a la diputación federal por el Distrito 5 electoral, Ale Cárdenas Castillejos, al encuentro con amigos de la colonia Enrique Cárdenas.

La abanderada tricolor se reunió este sábado con un grupo de amigos de corazón y simpatizantes, luego de concluir una caminata en la colonia Enrique Cárdenas, donde hizo énfasis en su amor a Victoria y la región, pero sobre todo por los niños y jóvenes del centro de Tamaulipas, quienes la motivaron para buscar la diputación federal.

“Como se los he dicho a todas las familias que he saludado y escuchado, me preocupan los niños y su futuro, porque soy mujer y tengo hijos, y me gustaría que salieran a jugar a la calle como antes salíamos en las tardes y regresábamos a la casa solamente para pedir de cenar”, precisó.

Sin embargo, aclaró que para lograr ese propósito, no es tarea de una sola persona, tenemos que trabajar juntos, sumarnos a una cruzada y trabajar de la mano de nuestro candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade, estableciendo acuerdos para bajar los recursos necesarios que se inviertan en la recuperación del tejido social, así como en los espacios públicos para alentar la cultura y el arte.

Ale Cárdenas, puntualizó que en el día número 34 de intensa campaña, ha recorrido sus distrito que comprende los municipios de Hidalgo, Güémez, Mainero, Villagrán, Padilla, San Nicolás y San Carlos, donde le han expresado el total respaldo para que el 1 de julio se convierta en la próxima diputada federal.

“Hoy como candidata y después del 1 de julio como su diputada, me comprometo a legislar para generar y gestionar los recursos que se necesitan en la recuperación de la paz y tranquilidad en la región centro de Tamaulipas”, sostuvo Ale Cárdenas al tiempo de exhortar a la ciudadanía a levantar la voz, “por las mujeres y hombres que día a día salen a buscar el sustento de la casa, porque sé que todos queremos a Victoria, les pido que me den la oportunidad de ser su diputada”, concluyó.