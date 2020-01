Camapanario

Martín Sánchez Treviño – Entre el INSABI y el Coronavirus

Mientras que la Organización Mundial de la Salud decreta en emergencia mundial por el Coronavirus, la nación mexicana se divide por quienes respaldan el Insabi y los que proponen un modelo distinto de salud para los mexicanos. El fondo es la politización de las instituciones que en su origen gozaron de credibilidad y respeto de la población y de sus gobernantes pero en la actualidad hay una confusión, debido en parte a que la federación carece de identidad y dejo de lado la autocrítica.

De manera que poco o nada importan los señalamientos de la OMS ante una emergencia mundial. Que los científicos y especialistas de la medicina habían pronosticado desde mediados del siglo anterior que en el siglo 21 sería recurrentes las gripas y padecimientos derivados del sistema respiratorio.

Lo grave en la república mexicana es que si las autoridades de salud han mostrado incapacidad para atender las necesidades básicas de la población en cuanto a enfermedades se refiere, con mayor razón será compleja la atención de una emergencia como el Coronavirus, aunque algunos especialistas consideran que es menos agresivo que otros padecimientos como es la Influenza HINI.

Se escucha cursi que el gobierno federal argumente que se fortalecerá la atención de salud para los mas necesitados del país con la venta de un avión del cual no hay factura. Más bien se antoja que se trata de una burla oficial de parte de las instituciones gubernamentales.

En particular me resistía a creer que la administraciones federal resultara desobligada con los enfermos de este país. Llegue a pensar que por ningún motivo la federación le apostaría a la desatención para abatir la explosión demográfica del país, porque esas fueron prácticas que surgieron en el ultimo tramo del siglo anterior.

Pero después de ver como agarran el taco, se despejaron infinidades de dudas en los pronósticos del 2019 al 2024, pues dan muestras de mayor cinismo ante cuestiones que implican la vida de los demás, más aún cuando a toda garganta se dijo en las plazas del país que nunca más los pobres de ese país serian olvidados.

Es cierto, que el modelo de salud, de vivienda, entre otros que hay en México son caducos pero si los datos decían mas que esto cuales serían los motivos de la insalubridad. Incluso surgieron políticos mentirosos que prometieron curar toda una ciudad. Y no sanaron ni a los suyos.

En fin, al fin y al cabo el prometer no empobrece. Por lo mismo no descarte que las gripas y catarros del siglo 21 son parte de las políticas gubernamentales para depurar la población mundial, ya que si tienen el cinismo de prometer y no cumplir, que más podemos esperar de nuestros modelos de salud.

Aunque la sociedad contemporánea y antigua ha pensado en adquirir una vivienda, en un vehículo en el cual trasladarse, en adquirir acciones en un club, adquirir un plan para vacacionar, pero jamás se piensa en la salud. El anciano quiere que los hijos atienda su emergencia de salud, pero se niega a vender un bien adquirido para cubrir el costo de un tratamiento en un hospital moderno que brinda todas las atenciones requeridas.