Martín Sánchez Treviño – Los huérfanos del Huason entre las 3 tortas

Todo parece indicar según trascendió en las bases panistas de la capital del Estado, Luis Torre Aliyan es una de las cartas fuertes del senador de la república por Tamaulipas Ismael García Cabeza de Vaca, que podría convertirse en candidato del Partido Acción Nacional. Es por demás un prospecto que vendría a oxigenar las fuerzas panistas, pues además es el abogado amigo de los victorenses.

Desde el inicio de la gestión municipal de Xicoténcatl González Uresti se le promovió para ocupar la secretaria del ayuntamiento, pero se dio el lujo de rechazar la oferta, la instrucción que habría recibido fue en el sentido de que compitió en una planilla y fue electo Segundo Síndico Municipal.

La juventud de Torre Aliyan es una de sus tantas cualidades que destacan entre sus credenciales pero es también un riesgo porque la primavera juvenil en algunos de los casos lleva a cometer torpezas, no obstante creo que no es el caso. Además es hijo de un buen padre y goza de la preparación educativa correspondiente.

Este es uno de los punteros en la capital del Estado, que forma parte de la lista de aspirantes a Alcaldes y Diputados Locales, apadrinados por el senador panista, que también se perfila para la gubernatura tamaulipeca. Esto una vez, que propios como Arturo Soto Alemán, y extraños como parecen los prospectos priístas reconocen en los “Cuernos” una marca registrada.

A la cual se han sumado y seguirán sumando liderazgos auténticos como el de la dirigente de los burócratas estatales Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, quien el año anterior lucio junto con su equipo en un acto eminentemente panista, que tuvo lugar en el Polyforum, Rodolfo Torre Cantú.

Es una de las razones por las que Ismael García Cabeza de Vaca no deja ni a sol ni a sombra en sus giras por los 43 municipios tamaulipecos a Luis Cantú Galván, dirigente estatal de Acción Nacional no porque desconfíe de este, sino porque quiere tener el pulso de las fuerzas azules.

Mientras que los enfrente como son los priístas y morenistas, como se dice en el Llano “no encuentra que Yerba hervir para construir un proyecto en Tamaulipas. Lo que parece obvio es que el ex gobernador Egidio Torre Cantú vendió cara su traición al PRI y últimamente al PAN, pues no es coincidencia que los hermanos Flores Montemayor, ahora están sumado a la causa de Morena. Sobre todo después que “El Huasón” Héctor Garza González se le cayo la carpa, todavía Oficial Mayor de la SEP lo desconectaron de la nube, no de la ubre presupuestal.

Pero los Flores Montemayor son una familia afortunada, no hay que olvidar que después del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, dejo la gubernatura anduvieron muy jodidos y días después se dieron una “enmaizada” en la administración de Torre Cantú. Como que lo raterillo es su carta de recomendación, pues José Manuel también fue jefe de

prensa de Maky Ortiz en Reynosa lo mismo que de Oscar Almaraz en Victoria. Pero como que son de vicios caros porque el dinero no les dura.