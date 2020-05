Martha Isabel Alvarado – Altruista y filantrópico

.-La faceta ‘altruista’ de Américo junior

.-Monreal ‘amaga’ con acciones legales

.-Mario Delgado, y sus dos mega pifias

.-A la Senadora Covarrubias ‘ni la pelan’

Todo parece indicar que el Senador por Tamaulipas AMÉRICO VILLARREAL ANAYA estaría tratando de sacarle un pie adelante al resto de los supuestos aspirantes de Morena a la gubernatura, por cuanto ha echado a andar una campaña denominada “De Corazón a corazón”.

De súbito, Villarreal Anaya se ha puesto a repartir despensas en municipios como Tula y Matamoros, y ya anunció que lo hará en Nuevo Laredo, en una faceta ‘filantrópica’ que nadie le conocía.

Como es sabido, con las despensas que mandó a Matamoros el Senador Villarreal Anaya, presuntamente, hay algo irregular, por cuanto estarían amparadas con facturas de una empresa dedicada a la venta de artículos de belleza.

Y según ha trascendido, el Senado de la República habría pagado los 277 mil 500 pesos que costaron dichas despensas enviadas a la Heroica Matamoros.

Estamos esperando a ver qué acciones legales emprenderá el Senado de la República en torno a la situación que se presentó con las despensas de Matamoros, de acuerdo al anuncio que hizo el coordinador de la bancada de Morena, RICARDO MONREAL.

En su cuenta de Twitter, Monreal publicó (el pasado jueves): “Ante las agresiones que está sufriendo nuestro compañero senador Américo Villarreal Anaya por parte del gobierno del estado, expresamos nuestra solidaridad y respaldo. No está solo y actuaremos de acuerdo con la Constitución y la ley”.

Con lo recurrentes que han sido las pifias en la llamada ‘Cuarta Transformación’, a ver si no sale Monreal, en este asunto de las despensas del Senador Villarreal Anaya (al que en su texto llama “compañero” y no “amigo”), con otra ‘puntada’ como la de la “Desaparición de Poderes”, que se aventó en septiembre pasado.

¿Lo recuerdan?. Concretamente, fue el miércoles 18 de septiembre, al término de la inauguración del Ciclo de Cine Mexicano en el Senado, cuando Ricardo Monreal habló ante la prensa de iniciar un proceso de Desaparición de Poderes en Tamaulipas y Guanajuato.

Dicho proceso no prosperó (dada su inconstitucionalidad), y sólo terminaron haciendo el ridículo los Senadores de Morena: CRISTÓBAL ARIAS presidente de la Comisión de Gobernación, y MÓNICA FERNÁNDEZ, presidenta de la Mesa Directiva.

Veremos pues que pasa, en términos legales, con las famosas despensas que envió a Matamoros el Senador Villarreal Anaya, quien por lo demás, tiene tremenda fama de pichicato, ya que ni en campaña soltó un peso.

Ya que hablamos de legisladores de Morena, al que a lo mejor le hacen falta unos baños de ruda y romero para alejar la “mala suerte”, es al coordinador de los diputados de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, que nomás no da una.

En diciembre pasado, el Presidente LÓPEZ OBRADOR envió una Iniciativa a la Cámara de Diputados, enfocada a recortar el 50 por ciento de las prerrogativas a los Partidos Políticos, la cual le encargó encarecidamente a Delgado Carrillo, quien “se apoyó” en su compañera TATIANA CLOUTHIER para cumplir dicha misión.

Pero resulta, que los diputados integrantes de las bancadas del PAN, PRI, PRD, y MC, echaron abajo dicha Iniciativa, quedándole mal a AMLO. Y lo peor, es que el pasado jueves se repitió la misma ‘película’, ya que los Partidos del llamado “bloque de contención”, ‘batearon’ la convocatoria de Morena para un período extraordinario en que se aprobaría una reforma al artículo 21 constitucional, para otorgar al titular del Poder Ejecutivo atribuciones para redireccionar el Presupuesto.

Cero y van dos grandes pifias de Mario Delgado. ¿Y las que faltan?.

Lo más burdo del asunto, fue que, al abortar dicha Iniciativa de Morena, los coordinadores, tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, le ‘echaron la culpa’ al sub Secretario de Salud, HUGO LÓPEZ GATELL, quien, dizque los instruyó a no sesionar debido a la pandemia del Covid-19. Como quien dice, lo agarraron de su ‘puerquito’, por no decir más feo.

Y qué más da, dirán los señores legisladores, si el Doctor Gatell se caracterizó de ‘payaso’ el 30 de abril para interactuar con los niños en su conferencia vespertina. Sólo le faltó maquillarse la cara. Y eso que tiene experiencia “maquillando” números. ¡Upss!.

Por lo visto, el trato del Senado no es parejo para los Senadores de Morena, pues, mientras a Américo Villarreal le ‘patrocinan’ despensas, a su compañera, la también Senadora por Tamaulipas, LUPITA COVARRUBIAS CERVANTES, de 70 años de edad, ni un ‘lazo’ le tiran. Ella se concreta a publicar mensajes de ‘Buenos Días’ en sus redes sociales, y la foto de cuando era una bebé, con su vestidito tejido a gancho, para conmemorar el 30 de abril.

CONTRAFUEGO: ¿No le ven futuro?.

Hasta la próxima.