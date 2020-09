Martha Isabel Alvarado



Una apuesta equivocada





.-Se avizora cifra récord de Inseguridad

.-Estadísticas de 2020 romperían marca

.-A líder de FRENAAA “se le bajó la pila”

.-Exhorta CDV, a Directora de CONAGUA



Eso de ‘apostarle’ todo a los programas sociales como ‘estrategia’ para resolver el problema de la violencia y la inseguridad, evidentemente, no le está dando buen resultado al gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



En su conferencia mañanera del 22 de abril de 2019, efectuada en Veracruz, Veracruz, el Mandatario prometió dar buenos resultados en este rubro, en un plazo de 6 meses.



Al señalar que 20 millones de mexicanos se beneficiarían con las ayudas de su administración, enfatizó, en el caso de los jóvenes: “Se va a “dejar sin bases a las bandas de delincuentes” pues el crimen organizado ya no podrá engancharlos”.



Ya ‘encarrilado’ en ese discurso, AMLO planteó su típica visión, de que todo lo pasado fue peor, comparado con su gestión.



“Habrá más presencia de elementos federales gracias a la creación de la Guardia Nacional, pues antes, el presidente solo contaba con 10 mil elementos de la Policía Federal para actuar contra el crimen organizado”.



Por aquellos días, tuvo lugar una masacre en Minatitlán, a raíz de que personas armadas irrumpieron en una fiesta de cumpleaños y privaron de la vida a 13 personas, entre ellas un menor de edad.



Sin embargo, ahora se sabe que el gobierno de México prevé en 2020 un nuevo récord de homicidios dolosos registrados, con una proyección de 40,863 asesinatos pese a la reducción de la movilidad ocasionada por la pandemia de Covid-19.



Es decir, que se rebasaría la cifra de homicidios dolosos correspondiente a 2019, que registró 37 mil 315 casos.



Los programas sociales, puede que sí abonen a resolver el problema de la inseguridad en el país, pero en caso de hacerlo, los resultados se verían en el mediano y largo plazo.



Por otro lado, vaya ridículo que hizo el líder del llamado “Frente Nacional anti Andrés Manuel López Obrador”, también conocido como FRENAAA, GILBERTO LOZANO, al tener que abandonar la manifestación a la que él convocó sobre la avenida Juárez, en la Ciudad de México, con miras a llegar al Zócalo, por sentirse ‘indispuesto’.



Si ya no está para esos ‘trotes’, debería pensárselo bien el muy ‘atrabancado’ señor Lozano, que trae la idea de ‘correr’ a López Obrador de la Presidencia, como si fuera una sirvienta, porque ‘no dio el kilo’, dejando de lado el respaldo constitucional que conlleva el voto popular, en los artículos 35 y 41 de nuestra Carta Magna.



Lo que en todo caso procede, es ‘despedir’ a un Mandatario y al Partido que lo llevó al Poder, por medio de las urnas. Aunque en el caso específico de AMLO, él fue quien llevó a Morena al Poder, y no al revés. Que le ganen y listo.



Por su parte, los 10 gobernadores que integran la llamada Alianza Federalista, entre ellos el de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, se reunirán hoy martes en la Ciudad de México.



El día previo, el gobernante hizo un llamado a la Directora de la Comisión Nacional del Agua, la Ingeniero Ambiental, BLANCA JIMÉNEZ CISNEROS, a fin de que se instale en Tamaulipas una Mesa de Diálogo para dirimir el problema del vital líquido y buscar una solución, y evitar de este modo una confrontación con los productores agrícolas del estado de Chihuahua.

Como es sabido, la fecha límite que tiene el gobierno de México para cumplir con la entrega de agua a Estados Unidos, como lo dispone el Tratado Internacional de Aguas de 1944, es el 24 de octubre.



Hoy martes a las 10:00 de la mañana, el diputado local panista del distrito 05 con cabecera en Reynosa, JAVIER GARZA FAZ, quien por cierto es Presidente de la Comisión del Recurso Agua del Congreso del Estado, rinde su Primer Informe de actividades, el cual se podrá ver a través de Facebook Live.



Por los caminos de Morena, haciendo honor a la tonalidad de su marca, las cosas se ponen ‘color de hormiga’, con el mega pleito que se traen el gran PORFIRIO MUÑOZ LEDO, que en su juventud fue Campeón de los Guantes de Oro en boxeo, y el Canciller MARCELO EBRARD, quien presuntamente hace equipo con el Coordinador de los Senadores morenistas, RICARDO MONREAL, quien ha transitado por el PRI, el PRD, el PT, Morena y contando.



Hoy nos despedimos enviando un fuerte abrazo (virtual) al apreciable editor FÉLIX GARZA ELIZONDO, de “Prensa de Reynosa”, que este día está de cumpleaños, deseándole lo mejor.



CONTRAFUEGO: Dicen que le pegó “la venganza de Moctezuma”.

Hasta la próxima.