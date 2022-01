Soy factor de Unidad: Truco

Redacción InfoNorte

Nuevo Laredo. – “Soy factor de unidad”, afirmó César Verástegui Ostos, el precandidato de la alianza Va por Tamaulipas en un encuentro que sostuvo con medios de comunicación de esta ciudad, y añadió que le llena de satisfacción que por ese motivo se hayan fijado en él para encabezar esta coalición.

“Yo siempre he tenido una excelente relación con todos los actores, siempre he sido muy respetuoso, siempre ha habido diálogo, siempre ha habido acuerdos y los acuerdos se han cumplido, entonces de alguna manera creo que les puedo inspirar confianza”, comentó.

Afirmó que tiene claro que éste será un proceso atípico en el que sólo se elegirá al gobernador de Tamaulipas y en el que si no se toma en cuenta a la persona, a la estructura, a la sociedad que es la que trabaja, no va a funcionar “se tiene que bajar hasta la militancia, porque como lo he reiterado en diversas ocasiones, si el acuerdo es sólo de las instituciones no va a funcionar”, dijo.

Sostuvo que en la actualidad los partidos políticos tienen menos membresía por lo que hoy la persona tiene una relevancia mucho más fuerte, más sustancial, en este sentido, menciona que tiene que enfocar su trabajo en la militancia para lograr que ésta confíe en él, para poder garantizar las expectativas que se han generado dentro y fuera de su partido.

Nuevo Laredo forma parte del primer bloque de municipios que César Verástegui Ostos ha visitado en esta primera etapa de su precampaña en la búsqueda de la candidatura al gobierno de Tamaulipas; asimismo el precandidato reiteró su agradecimiento a sus compañeros panistas, Ismael García Cabeza de Vaca, Gerardo Peña Flores y Jesús Nader Nasrallah por ceder sus aspiraciones, reconocimiento que hizo extensivo a Ramiro Ramos Salinas, “le agradezco que se haya sumado a este proyecto”.

Durante el dialogo con los medios de comunicación también habló sobre sus orígenes y los cargos que ha desempeñado tanto en el sector privado como en el público, de lo que concluyó que estos le brindaron la oportunidad de conocer a muchos actores de toda la geografía tamaulipeca, que le permitieron establecer “una buena relación con miembros de las diferentes ideologías y eso es lo que me permite estar hoy, como precandidato”.

Durante su estancia en esta ciudad,sostuvo una serie de encuentros con la militancia del PRI, PAN y PRD.

Para concluir, reconoció que Nuevo Laredo, es una de las ciudades más importantes de la entidad, tanto electoral como económicamente, “es la columna vertebral de Tamaulipas”, dijo.