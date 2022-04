Martha Isabel Alvarado



Los Amos del Terror



.-Los hermanos Monreal Ávila están “pa’l perro”

.-Fresnillo, ciudad más peligrosa según el INEGI

.-Tampico, segunda Ciudad más segura del país

.-Acuerdo con Greg Abbott, “blindar” la frontera



No es por intrigar, pero los hermanos del Coordinador de los Senadores de Morena RICARDO MONREAL ÁVILA, lo siguen dejando muy mal parado, con su desempeño como servidores públicos.



Dicho lo cual, porque al tenor de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana dada a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Fresnillo, Zacatecas, es la ciudad más peligrosa de todo el país. La que presenta mayor inseguridad.



Uno se preguntará si los habitantes de Fresnillo son “masoquistas”, dado que, en 2021, SAÚL MONREAL ÁVILA, hermano menor de RICARDO, fue reelecto para un período más al frente del Ayuntamiento de esa Ciudad.



Para acabarla, en 2021 también, DAVID MONREAL ÁVILA, otro de los hermanos del coordinador de los Senadores de Morena, ganó las elecciones para gobernador de Zacatecas, aunque habría que precisar que lo hizo en el tercer intento.



Suponemos que el Senador RICARDO MONREAL está “que se le cae la cara de vergüenza” con sus hermanos, pues no sólo han demostrado ser ineficaces a la hora de dar resultados, además denotan falta de oficio político en su comportamiento.



En diversos medios de comunicación, no sólo de Zacatecas, ha quedado evidencia de los tremendos pleitos entre Saúl y David, toda vez que el primero de ellos ha acusado a su hermano el gobernador, por la supuesta falta de apoyo a los fresnillenses.

En diciembre pasado, ante una ola de violencia que se desató en Zacatecas, la cual se vio reflejada en pleno Palacio de Gobierno donde grupos delincuenciales dejaron abandonada una camioneta con 10 cadáveres, el gobernador David Monreal, ante tal situación, declaró que había que encomendarse a Dios.



Posteriormente, el propio David Monreal suplicó ayuda al gobierno de la “4-T” encabezado por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, y fue el propio presidente quien acudió a esa entidad para la implementación del Plan Zacatecas, efectuada en noviembre de 2021.



Cinco meses después, cualquiera diría que dicho Plan no ha funcionado, pues Zacatecas, y en particular Fresnillo, siguen ‘posicionados’ como verdaderos “amos del terror”.



En la otra cara de la moneda, la propia Encuesta del INEGI dio a conocer las ciudades más seguras de la República Mexicana, siendo San Pedro, Garza García, Nuevo León, la que ocupa el primer lugar.



Habría que destacar, que en un muy honroso segundo lugar aparece Tampico, Tamaulipas, cuyo alcalde, CHUCHO NADER, también fue reelecto en 2021.



Cabe recordar que Nader fue uno de los firmes aspirantes a la gubernatura por parte del PAN, aunque ‘el fiel de la balanza’ se decantó por CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, ahora ex Secretario General de Gobierno, oriundo de un pueblito llamado Xicoténcatl.



Por cierto, el equipo de Verástegui, entre la información que ‘comparte’ en grupos de WhatsApp, trae una que dice: “¿Sabías que? Con el PAN como gobierno Tamaulipas tiene al municipio más seguro de México: Tampico”.



Acerca de dicha publicación, comentamos con el propio Chucho Nader: ¿Ya viste esto que está compartiendo el equipo de “El Truco”?. Y su respuesta fue: “Y también al mejor alcalde de México”.



Se vale presumir.

Como decía aquel gastado slogan que durante algún tiempo utilizó el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO: “Las buenas noticias, también son noticia”.



Ya que hablamos de temas de Seguridad, retomamos lo relativo al Acuerdo que hace días celebró el gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA con el gobernador de Texas, GREG ABBOTT, gracias al cual se ‘destrabaron’ las exhaustivas revisiones al transporte de carga mexicano que cruza a Estados Unidos, la cual generó una grave crisis en la frontera.



Durante su 6º Informe de Gobierno que rindió en Reynosa, Cabeza de Vaca habló de que Tamaulipas cuenta con 6 mil elementos en el área de Seguridad, para las tareas cotidianas de brindar tranquilidad a la ciudadanía.



La cuestión sería, que de ese mismo paquete tendría que echar mano el mandatario tamaulipeco, para cumplir el Acuerdo con el gobernador de Texas, de ‘blindar’ la frontera tamaulipeca para evitar el cruce de migrantes y droga a territorio estadounidense. Según se sabe, el gobierno federal no ha dicho nada de mandar elementos de la Guardia Nacional para desarrollar dicha labor.



CONTRAFUEGO: ¿Hacer más con menos?.

Hasta la próxima.