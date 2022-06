Martha Isabel Alvarado

Faltó el ‘apapacho’

.-Se queja diputado HPH, de los “billetazos”

.-Ediles de Morena, no “mueven el abanico”

.-“Alito” Moreno ‘acorralado’, tras la derrota

.-Arturo Diez, protagoniza desplome del MC

“Nos quitaron a nuestras diputadas a billetazos”, dijo el diputado local de Morena HUMBERTO PRIETO HERRERA el pasado lunes, ante los micrófonos de “Xtrema” 95.3 FM, al participar como invitado en la emisión semanal del programa “Reporteros en La Mesa”, conducido por el compañero y amigo LUIS ALONSO VÁZQUEZ.

Obviamente, en alusión a sus compañeras de bancada que han ‘emigrado’ al grupo legislativo del Partido Acción Nacional, en lo que va de la 65 legislatura tamaulipeca.

¿Acaso los alcaldes de Morena no tendrán margen de maniobra en cuanto a recursos?. Claro que lo tienen, unos más que otros.

No hay que olvidar que, en las elecciones del 2021, Morena ganó las alcaldías de varios de los llamados “municipios grandes” del estado: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria. Además, las de algunos medianos, como Ciudad Madero, Altamira y Río Bravo.

¿A poco los alcaldes de dichos municipios no pensaron en una estrategia para ‘apoyar’ a sus diputadas y diputados locales, como ocurría en los tiempos del viejo PRI, en que les daban un ‘apapacho’ prácticamente igual a su dieta?.

¡Válgame!. Pero si el mejor ejemplo lo tienen los de Morena, en “Ya Saben Quién”, que ‘apapacha’ a su ‘feligresía’: jóvenes y viejos, ‘regalándoles’ dinero en efectivo de los programas sociales. ¿Para qué creen que es la “lana” señores?.

No hace mucho, en marzo de este año, la diputada local morenista de Río Bravo, CASSANDRA DE LOS SANTOS, declaró que el sueldo neto que ellos reciben como diputados, de 77 mil 030 pesos mensuales, no les alcanza para contratar asesores.

“¿Sabes cuánto se gasta en el lugar donde nos quedamos?. Lo pagamos nosotros, si yo traigo una asistente, también me cuesta a mí, tenemos oficinas de gestoría que también son de nosotros y las pagamos nosotros”, aseveró la diputada De los Santos.

Bajo este orden de cosas, sería comprensible que el primero en caer en “las garras de la tentación”, haya sido el ahora ex presidente de la Junta de Coordinación Política, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, y ello explicaría por qué Morena perdió el control de la Junta de Coordinación Política, cuando aún eran mayoría en la 65 legislatura.

Qué extraño que, a Morena, siendo gobierno en los municipios más importantes, se le haya “pelado” lo de la JUCOPO. (Sabiendo que de ello depende también la Auditoría Superior del Estado, las Cuentas Públicas, la Fiscalía Estatal, etc, etc.).

De allí que resulte ocioso, además de ridículo, que ahora, con cadenas en la puerta del salón de plenos, y con ‘lloriqueos’ del diputado Zertuche, diciendo que las sesiones por zoom no son legales, quieran componer las cosas los legisladores guindas.

Con los diputados locales de Morena, aplica la frase del “PERRO” BERMÚDEZ: “La tenía, era suya, y la dejó ir”. La JUCOPO, obvio.

Quizá, las prácticas de los diputados locales del PAN no sean las mejores, pero si saben utilizar los ‘recursos’ que tienen a mano para concretar sus objetivos, pues, lo que cuenta son los resultados.

Si bien el actual titular de la JUCOPO, FÉLIX GARCÍA AGUIAR parece un tipo muy limitado, y no se diga el ex coordinador de la bancada, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, la que ha ‘entrado al quite’, es la presidenta de la Mesa Directiva, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, ‘sacando la chamba’ que conviene a quien la puso allí.

El que “ya no halla la puerta”, como dice conocida frase, es el dirigente nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, quien se reunió con 7 ex dirigentes nacionales de su Partido, 6 de los cuales le pidieron que ‘reflexione’ su renuncia al cargo. Al mismo tiempo, las propiedades de “Alito” en Campeche fueron cateadas por la Fiscalía del Estado.

Lo anterior nos recuerda que, tras las elecciones de 2016, luego de que el PRI perdió 7 de las 12 gubernaturas en disputa, de las cuales él había ‘prometido’ que ganarían 9, el entonces dirigente nacional del PRI, MANLIO FABIO BELTRONES, renunció en forma inmediata.

¿Se necesita ser muy hombre para decir: ‘Me voy porque no di el kilo’?.

Otro que no lo dio, fue el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, al contabilizar en las urnas 44 mil 962 votos; como quien dice, la mitad de los 84 mil 736 que obtuvo en 2016, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ como abanderado de ese Partido al gobierno estatal. Un verdadero desplome del Movimiento Naranja, con todo y las ‘ganas’ que le puso la ex gobernadora de Yucatán, la ex Priista, IVONNE ORTEGA, haciendo presencia en Tamaulipas durante los meses de campaña.

CONTRAFUEGO: En política, lo que se ‘arregla’ con dinero, es barato.

Hasta la próxima.