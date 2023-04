Celebra Gobierno del Estado Día Internacional de la Madre Tierra “Cuidando el Territorio”

Redacción Infonorte

La Secretaria de Educación en Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, encabezo en representación del gobernador del estado Américo Villarreal Anaya, las actividades de la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra “Cuidando el Territorio” en compañía de estudiantes del CONALEP y del COBAT de Ciudad Victoria.

Con la finalidad de concientizar a los estudiantes sobre el cuidado del medio ambiente, se llevaron a cabo diversas acciones en el Museo de Historia Natural de Tamaulipas “TAMUX” como, la Exposición “El Planeta Tierra y sus Servicios Ambientales”, un Conservatorio, Mesas interactivas “Cuidando el Territorio”, Monitoreo de aves y felinos, así como proyecciones en el planetario

“Echemos mano de todos nuestros recursos para lograr juntas y juntos hacer de nuestra tierra un mejor lugar para vivir y no olviden que su talento es también su recurso y es irrenunciable. Ustedes deciden si quieren cultivarlo o no hacerle caso, pero no se puede renunciar al talento” dijo la titular de la SET.

Durante la ceremonia se hizo entrega de árboles para reforestar áreas verdes en los planteles educativos, como parte de las acciones de cuidado del medio ambiente, de igual forma se convoco a las y los estudiantes a ser participativos y colaborativos para sumarse a la transformación social, creando un mejor Tamaulipas para vivir.

“Quiero decirles algo más jóvenes. En la Secretaría les escuchamos, siempre. Nuestras puertas están abiertas. Si tienen un proyecto nos gustaría conocerlo”.

Estuvieron presentes también, Karl Heinz Becker, Subsecretario del Medio Ambiente; Horacio del Ángel Castillo, Encargado de la Oficina de Representación de SEMARNAT en el estado; Sarahií Claudia Valdez Ramírez, Titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP; Carlos Anzures Torres, Director del Museo de Historia Natural de Tamaulipas, TAMUX; Hugo Armando Fonseca Reyes, Titular de la Unidad Ejecutiva; Jaime Zeferino Gutiérrez Legorreta,; Encargado del Despacho de la Reserva de la Biosfera “Sierra de Tamaulipas” de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; Aquiles Chávez Caudillo,, Encargado de la Oficina de Representación de la PROFEPA, Nadia Lizbeth Ochoa Becerra,; Coordinadora de Becas para el Bienestar “Benito Juárez”; Willy Zúñiga Castillo, Rector de la Universidad de Seguridad y Justicia; María Guadalupe Samantha Montiel Orduño, Enlace de la DGETAyCM; Reynaldo Soto García, Dirección General del Organismo de Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA; Olegario Muñiz Cura, Responsable en la DGETI; Rubén Ely Ramírez Rivas, Director General del COBAT ; Fernando Arizpe Pedraza, Director General del CONALEP