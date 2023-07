Marco Antonio Vázquez Villanueva

Como a los pollitos…

Incomprensible, por no decirle torpeza, resulta todo el odio que le lanzan todos los días, y todo el día, los morenistas y sus afines a la panista Xóchitl Gálvez que lo único bueno que traía era irle al Cruz Azul y hoy ya la hicieron candidata a la presidencia de la República.

Peor el asunto, de seguir con ese ritmo de los morenistas, de tratar de tumbarla, la pueden hacer competitiva, tanto, que los puede obligar a elegir un candidato de verdad y no lo que desea el presidente.

La verdad el PAN y sus aliados, hasta hace unos días, estaban muertos, pero bien muertos, debajo de Morena por unos 30 o 40 puntos, es más, el pronóstico era confinarlos hasta un tercer o cuarto lugar en la elección presidencial del 2024, con muy poca representación en el Congreso y con casi todos los municipios que tiene en sus manos perdidos y, ahora, las condiciones son diferentes, Xóchitl ha aprovechado la oportunidad de subirse a la ola y ya no se ve tan negro su panorama.

Por eso resultan incomprensibles los ataques a la panista, al gobierno de Andrés Manuel lo están viendo como gandalla, autoritario, está generando odios de forma tan inocente que hasta parecen no entender que ese sentimiento es de los pocos que llevan ciudadanos a las urnas, solo tratar de echar gobiernos nos hace salir los domingos a otra cosa que no sea la barbacoa.

Claro, puede ser que todo esté medido, que la intención sea minar a Movimiento Ciudadano que se perfilaba para ser una segunda fuerza electoral con mayores posibilidades que la coalición del PRI-PAN-PRD, pero creo que se les está pasando la mano.

Ahora, los más emocionados en Tamaulipas con la situación de Xóchitl son los cabecistas que, según sus allegados, vía el agandalle ya tienen en sus manos todas las candidaturas importantes, la primera formula de Senadores con Ismael y los votos suficientes en el consejo para que los suyos estén en espacios privilegiados de los listados plurinominales a Senadores, Diputados federales, Diputados locales y hasta las regidurías.

Vaya pues, aún con todo el odio que despiertan en los tamaulipecos los cabecistas pueden lograr su objetivo de rebote.

Por supuesto, en caso de ese agandalle habrá que ver la reacción de El Truko Verástegui e incluso que hará Jesús Nader, el alcalde de Tampico, que también sueñan con encabezar la fórmula de senadores para luego entrar a una gran campaña por la gubernatura en cinco años más.

Otra realidad es que en Tamaulipas el cabecismo está odiado, que de ir de candidato Ismael los votos se van a caer estrepitosamente, sin embargo, los que sean podrían alcanzarle para una primera minoría con la nueva posición que han adquirido con Xóchitl ya que Movimiento Ciudadano dejaría de ser un peligro, que se verían más lejos las posibilidades naranjas de ocupar un segundo lugar en la contienda como se presumía lo iban a lograr con una candidatura de Colosio, Macelo Ebrard, o el mismo gobernador neolonés.

Hay algo más, los cabecistas, e incluso Nader o el Truko, si surge una mujer panista que les pueda hacer la guerra se podrían quedar como el chinito, con el sueño de encabezar la formula de Senadores, no hay que olvidar que ahora Ismael es un Senador por esa vía y la paridad, o igualdad de género, los obligaría a colocar a una fémina en la primera fórmula de esas candidaturas, ya se, alegarán que la última candidatura a ese puesto fue de una mujer, de Imelda, pero no deben olvidar que fue una elección para esta legislatura, más aún, perdió.

Resumiendo, es una realidad que la campaña anti Xóchitl le dio nueva vida al PAN y su coalición con PRI y PRD, quizá soplándole como a los pollitos, pero vida al fin y eso, sin duda, debe poner a trabajar en serio a la General de Gobierno para evitar ciertos contratiempos futuros, para que el panismo se pueda mover a un ritmo de menos odio a las instituciones y eso se puede lograr motivando nuevas ambiciones que obliguen a los grupos a pelear lo suyo, por lo pronto, encontrar una amiga que le pueda disputar a los Cabeza de Vaca el privilegio de encabezar la fórmula de Senadores como parece ya lo tienen en sus manos…

SON PERROS EXCELENTES AUXILIARES EN COMBATE A VIOLENCIA EN TAMAULIPAS… Cada tercer domingo de julio en México se celebra el Día Nacional del Perro, por ello, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reconoce la labor desempeñada por manejadores y agentes canófilos que forman los binomios caninos de la Guardia Estatal.

Algunos de los operativos más representativos de la participación canina son los relacionados a la búsqueda de personas y a la detección de narcóticos y explosivos.

Para lograr estos resultados, se requiere un entrenamiento especializado por parte de los efectivos de la Guardia Estatal asignados a la Dirección de Agrupamientos Policiales de la SSPT.

Parte de esta capacitación se ha realizado en otros estados y países, lo cual ha permitido el ejercicio de caninos en más de una especialidad.

Tal es el caso de Junior, pastor belga originario de Colombia, quien inició su entrenamiento en el país sudamericano y fue donado a la Guardia Estatal por el programa de cooperación de seguridad ‘’Iniciativa Mérida’’, explicó el policía e instructor en el área canófila, en la dirección de agrupamientos policiales de la SSPT, Miguel González.

Junior asistió recientemente a la Primera Edición del Diplomado Nacional Táctico K9 para Perros Multipropósito que se llevó a cabo en el estado de Veracruz y que fue impartido por la Fuerza Civil de esa entidad.

Gracias a su constante preparación, Junior se desempeña como agente canino de intervención policial y en la búsqueda de restos óseos.

En algunas de sus funciones operativas, Junior colabora con otras instituciones como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas lo cual permite enriquecer su formación y brindar un mejor servicio a las familias tamaulipecas.

INVITA UAT A JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO… La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) invita a participar en las XIII Jornadas Nacionales de Investigación y Posgrado denominadas “Retos en materia de derechos humanos en los negocios internacionales, comunicación global y turismo”, que se realizarán de manera presencial y virtual los días 18 y 19 de octubre de 2023.

Según la convocatoria vigente, la fecha límite para la entrega de resúmenes es el 11 de agosto y la recepción de ponencias en extenso vence el viernes 15 de septiembre.

Las personas interesadas podrán entregar sus propuestas para la presentación de libros hasta el 15 de septiembre, y el 3 de octubre se publicará el programa.

La convocatoria está dirigida a investigadores, docentes y estudiantes de las ciencias sociales y administrativas, particularmente a quienes estudian el derecho, la comunicación, la ciencia política, la administración pública, el turismo o los negocios internacionales, para presentar sus avances y resultados de investigación.

El evento tiene como propósito promover entre la comunidad científica la realización de investigaciones básicas y aplicadas, habilitando espacios físicos y virtuales para la presentación y deliberación de sus resultados parciales o finales.

Asimismo, se pretende que estas jornadas propicien el encuentro de cuerpos académicos y grupos de investigación, a fin de consolidar redes a nivel regional, nacional e internacional, al tiempo que faciliten la divulgación del conocimiento hacia el público en general.

Para participar en las jornadas y conocer todo lo relacionado con la convocatoria, es necesario ingresar a la página web oficial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria. Para mayores informes, consultar la página de Facebook de la institución o llamar al teléfono 834 318 1800, extensión 2730, del comité organizador.

