Por Martha Isabel Alvarado

Viene recorte

.-En el PEF 2024, habrá una quita de 512 millones

.-Erasmo González, no sirve de nada a Tamaulipas

.-Obras incluidas en Presupuesto 2023, sin avance

.-Noroña le dijo ‘pedorra’, pero ella coquetea al PT

¿De qué le sirve a Tamaulipas que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO sea originario de esta entidad?.

La respuesta sería: De nada.

Como es sabido, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024, que ya fue entregado a la Cámara Baja por el Secretario de Hacienda ROGELIO RAMÍREZ DE LA O. como parte del Paquete Económico, nuestro estado sufrirá un recorte importante.

Estamos hablando de una quita de 512 millones de pesos en las famosas Participaciones Federales.

Durante el sexenio pasado, sonaba lógico que no le fuera tan bien a Tamaulipas en eso del reparto presupuestal, por ser una entidad gobernada por el PAN, siendo el gobierno federal de Morena.

¿Y qué pasa ahora que ambos gobiernos son del mismo color?.

En 2024, el gobierno de la 4T que encabeza el presidente LÓPEZ OBRADOR tendrá el Presupuesto más alto de la historia, equivalente a 9 billones 66 mil millones de pesos.

Pero a Tamaulipas, como quien dice, eso ni le va ni le viene, con todo y que el mandatario tabasqueño ha realizado buen número de visitas a nuestra entidad, por lo menos cinco, en lo que va de la gestión del gobernador AMÉRICO VILLARREAL.

Estaremos atentos a conocer cuáles son las obras importantes que se tienen etiquetadas para Tamaulipas en el PEF 2024, toda vez que el detalle de las mismas no lo ha entregado el diputado Erasmo González Robledo a sus paisanos de las distintas fracciones. Lo trae en su carpeta de “pendientes”.

Lo anterior no es asunto menor, tomando como ejemplo la obra de “El Camalote”, proyectada para abastecer de agua a los municipios de la zona sur de Tamaulipas, con una inversión de 23 millones 794 mil pesos.

Dicha obra, misma que cuenta con el correspondiente folio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la hace viable, se incluyó en el Presupuesto de Egresos para 2023. Sin embargo, los trabajos inherentes a la misma no presentan avance al día de hoy.

¿Acaso no llegó el dinero, o llegó y no lo ejercieron?.

En contraste, la obra del “Puente Roto”, ubicado en el municipio de Altamira, que al igual que “El Camalote” se incluyó en el PEF 2023, sí se está llevando a cabo.

No creemos estar exagerando si decimos que el diputado Erasmo González Robledo como presidente de la Comisión de Presupuesto, le ha quedado a deber mucho a Tamaulipas. ¿Y así quiere ser alcalde de Ciudad Madero?.

No es por intrigar, pero Morena no tiene un abanico muy amplio de buenos cuadros para el 2024, en lo que toca a Tamaulipas.

Empezando por Erasmo González que no ha dado el Do de Pecho con más recursos para Tamaulipas, y siguiendo con el Senador JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, que seguramente se apoyará en la ‘palanca’ del ex Secretario de Gobernación ADÁN AUGUSTO LÓPEZ para buscar la reelección.

Digamos que, “JR”, junto con el alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, cuya mamá la ex alcaldesa MAKI ORTIZ impugnó duro macizo la postulación de AMÉRICO VILLARREAL para la gubernatura, no son cuadros afines al jefe político del estado, pero por una razón u otra (sobre todo de billetes), la sospecha es que los dejarán pasar.

Bajo ese orden de cosas, se habla de recientes acercamientos que la ex alcaldesa Maki Ortiz ha tenido con dirigentes del Partido del Trabajo, precisamente buscan estar en la boleta del 2024.

Y pensar que no hace mucho, el diputado federal del PT, GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA se refería a la propia Maki Ortiz en forma peyorativa, como “alcaldesa pedorra”, durante una visita que el legislador hizo a Reynosa en febrero de 2019, refiriéndose al mal trabajo de la entonces titular del Ayuntamiento local.

“La alcaldesa pedorra de Reynosa es terrible, tiene a Reynosa hecho pedazos. Veo las calles, se me encoge el corazón, me da tristeza”, fue la expresión textual de Fernández Noroña en aquellas fechas.

Digamos que por Reynosa no pasa el tiempo, desde aquella declaración de Noroña a la fecha, la ciudad sigue llena de baches, y las balaceras que Maki Ortiz prometió acabar si la gente votaba por ella, se siguen suscitando en el ‘gobierno’ de su retoño.

CONTRAFUEGO: Es el ADN, estúpido.

Hasta la próxima.