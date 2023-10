Marco Antonio Vázquez Villanueva

Una sopa de su propio chocolate…

La orden de captura liberada en contra de Raúl V, Fiscal Anticorrupción, parece una receta aprendida del pasado, de allá cuando se le acusó al ahora perseguido por la justicia de ser un represor de políticos, de cuando lo señalaron hasta la saciedad de ser, por instrucciones de Francisco N, quien acusó sin fundamento a sus enemigos de Morena para tratar de que el PAN conservará el poder a base del agandalle.

Más allá de si la orden de captura que se liberó en contra del fiscal pueda ser ejecutada, toda vez que un Tribunal Colegiado ordenó que se le reinstalará en el cargo luego de que había sido separado del mismo al no cumplir los requisitos de elegibilidad para el mismo, de los que son mínimos para su desempeño, la verdad es que se la tiene bien merecida, las acusaciones en su contra están documentadas o eso dicen todos los días quienes lo quieren tras las rejas y no tras su lujoso escritorio.

Lo de los tribunales que le devuelven el cargo, es entendible, Raúl V es experto en ese tipo de litigaciones mientras que sus enemigos en Morena que quisieron tumbarlo parecen carecer de malicia o de conocimientos, que quizá no es lo mismo, pero es igual.

Por supuesto que por mayoría se le pudo haber separado de su cargo provisionalmente para que las autoridades pertinentes analizarán las acusaciones en contra del Fiscal Anticorrupción y definieran si todavía seguía en condiciones de desempeñar su cargo, es decir, para destituirlo requieren de las dos terceras partes del congreso, tal vez de un juicio de procedencia que no iban a superar los de Morena porque el PAN, mejor dicho el cabecismo, necesita al Fiscal Anticorrupción para que siga protegiendo el saqueo que hicieron y para eso les pagó a los actuales diputados de ese partido para que voten por su permanencia, pero con solo separarlo para que los Tribunales definieran que no es idóneo para desempeñar su función lo demás habría llegado por añadidura, no habría quien pudiera darle la razón ante tantas evidencias en su contra.

El problema fue el trabajo que se hizo en la actual legislatura, en el Congreso y sus asesores no tuvieron capacidad para encuadrar el tema del Fiscal Anticorrupción en la Constitución, en un buen procedimiento legislativo, ya por lo menos en crear el ambiente para buscar que otros (los tribunales) destituyeran a Raúl V o evitarán que siguiera en el cargo por sus pecados cometidos.

Por lo demás, por supuesto que todo lo que se haga en contra del exfiscal tiene un sustento jurídico, sus trapacerías, o presuntas trapacerías para precisar, están más que documentadas, le pagó miles y miles de pesos a un hijo en una dependencia de la que él era cargo y lo mismo hizo con otro presunto prestanombres, igual se autoliquidó con más de medio millón de pesos, por si le parece poco pues agregue que no ha querido ni siquiera llamar a declarar a los acusados de haber robado el dinero de los tamaulipecos, menos al exgobernador, en las estadísticas queda sustentado que no ha desempeñado el cargo con honestidad ya que no ha hecho absolutamente nada.

Así que, es real que la orden de aprensión en contra de Raúl V, el represor de ayer, solo es una sopa de su propio chocolate, se siguen sus propias enseñanzas, con una desventaja para el Fiscal Anticorrupción que ahora también es perseguido por la justicia, mientras él se inventaba delitos que nunca pudo comprobar y por lo tanto no pudo provocar llamar a la justicia a sus enemigos, e incluso uno de ellos que con toda la saña lo persiguieron y encarcelaron, Eugenio Hernández Flores, salió absuelto, todo lo contrario pasa con su persona, a él si le tienen papeles para comprobarle que ha violentado la ley y, por tanto, no puede seguir desempeñando el cargo para el que fue electo por ordenes de su exjefe Cabeza N y quien ahí lo sique queriendo para que continúe protegiendo a él y todos sus secuaces…

FIRMAN CONVENIO TAMAULIPAS Y LA CIUDAD DE MÉXICO… El gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya y autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, firmaron un Convenio de Coordinación para la implementación de la plataforma “Denuncia Digital” con el fin de replicar dicho modelo de procuración de justicia en el territorio tamaulipeco.

El jefe del Ejecutivo Estatal expresó que los éxitos en materia de seguridad logrados en la Ciudad de México, se deben a los avances que se han podido consolidar transversalmente, a partir de la innovación y del uso intensivo e inteligente de la tecnología y del desarrollo de plataformas que incorporan las ventajas del gobierno abierto y del gobierno digital.

En presencia de la fiscal general de Justicia de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos, y de Eduardo Clark García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Villarreal Anaya expresó que la formalización de este convenio de colaboración dará acceso a herramientas y experiencias probadas.

“Su trabajo en beneficio de las ciudadanas y ciudadanos trasciende no solo a la Ciudad de México, sino a nuestra entidad Tamaulipas, donde deseamos poder tener e implementar esto que hacen ustedes día a día”, apuntó el mandatario ante representantes de los medios de comunicación.

En este sentido, el gobernador de Tamaulipas hizo énfasis en que “venimos abiertos a la colaboración en un tema especialmente sensible para la gente de mi tierra, que es el relativo a la seguridad, y a toda la cadena de instancias y aspectos que impactan en el gran objetivo de construir la paz y la justicia en una comunidad estatal muy, pero muy agraviada y desatendida”.

Villarreal Anaya explicó que se busca establecer una colaboración estrecha que acompañe la gestión de los sistemas a los que se accede, como es el caso de la plataforma para la Denuncia Digital; algo que, dijo, para Tamaulipas será muy útil.

Añadió que además de reconstruir la confianza de la ciudadanía en las autoridades, que se ha venido consiguiendo en el lapso de un año, estos sistemas digitales van a ayudar a optimizar el trabajo y acercar efectivamente medios más amigables y confiables para denunciar delitos. Destacó que esto impactará directamente en el combate a la impunidad y abonará a una justicia más expedita.

“De verdad es una demanda muy recurrente. Porque cuando la autoridad está coludida y es percibida por la ciudadanía cómo parte del problema mismo, no recurre a la denuncia. Y es ahí donde empieza toda la descomposición posterior de las cifras negras, del déficit en los registros y lo más desalentador de todo, siembra desesperanza y desconfianza de la gente en sus instituciones”, subrayó.

El mandatario estatal hizo hincapié en que se deja constancia del compromiso del Gobierno de Tamaulipas, de garantizar el mejor uso a las plataformas y de los sistemas y apoyos otorgados, tanto desde la Fiscalía General de Justicia como de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.

Luego de asegurar que hay satisfacción por los resultados en este inicio de la administración, agregó: “de antemano, estamos absolutamente seguros que nos servirán para reforzar, algo que hemos iniciado que es nuestro tránsito hacia un gobierno digital, con la consecuente mejora de la administración pública, de la seguridad, y de la construcción social de la paz.

SE OTORGA LICENCIA A TÍTULO GRATUITO A TAMAULIPAS

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres dio a conocer los alcances del Convenio de Coordinación. Detalló que “se otorga a título gratuito a Tamaulipas, los desarrollos tecnológicos inherentes al sistema o plataforma Denuncia Digital; así como las experiencias y la administración técnica y operación de los mismos para el beneficio de la administración pública del Estado y la ciudadanía”.

Luego de emitir una serie de comentarios a favor del doctor Américo Villarreal, como, “él es lo de lo mejor que tenemos”, el mandatario capitalino explicó que también se otorga de manera gratuita el código fuente, así como la licencia de uso no exclusivo del sistema y plataforma y todas sus mejoras que se realicen en el futuro”.

“De esta manera, ayudamos a un Estado hermano a enfrentar las situaciones difíciles y a reconquistar la tranquilidad, la seguridad y la justicia. Usted cuenta gobernador con todo nuestro apoyo, en este convenio y en todos los demás que haya que firmar en materia de bienestar social, de gobernabilidad, movilidad, y desarrollo. Cuenta usted con todo nuestro respaldo. Se trata de reformar al país”.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy indicó que el convenio representa la coordinación que se da entre gobiernos que están todo el tiempo, las 24 horas, buscando que más hacer por mejorar la forma de gobernar. “Compartimos la tecnología para que nadie se quede atrás y todos caminemos al mismo ritmo”.

En su participación, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García, sostuvo todo lo que se hace en el Gobierno de la Ciudad se hace con recursos públicos “y no es propiedad de nosotros, es propiedad del pueblo”, y por eso lo podemos compartir gratis, la experiencia y el propio código para que pueda ser utilizado en cualquier parte del país.

En este evento, también asistió Jorge Cuéllar Montoya, secretario ejecutivo de Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas.

