Humo Blanco

Una especie de desfile de prospectos acudieron, entre viernes y sábado, a las oficinas del PAN estatal, para ser considerados en los próximos comicios en calidad de candidatos a presidencias municipales.

De los y las que están ahora al frente de ayuntamientos acudieron en su mayoría a manifestar su intención de ir a los comicios para buscar la continuidad.

Los que no pidieron aparecer en la lista para la reelección fueron los ediles de Xicoténcatl y Guemez, VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS y CARLOS CÁRDENAS GONZÁLEZ, en forma respectiva.

Pero no porque le hayan hecho el feo a seguir al frente de su localidad de manera formal, sino debido a que, el caso del primero, va su esposa, NOEMÍ GONZÁLEZ a la candidatura y el ahora presidente estará en la competencia pero por la diputación del 06 distrito, con cabecera en Mante.

Con relación al munícipe de la tierra del filósofo, para el relevo, de tiempo atrás, se inscribió doña ADELA GONZÁLEZ BUJANOS, ni más ni menos que madre de CARLOS.

Algo que llamó la atención fue la presencia de la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, a fin de entregar documentos en tanto que quiere reelegirse.

Decimos esto porque a la mujer su partido no le dará el aval para que sea candidata y este en posibilidad de seguir en el ayuntamiento fronterizo.

Ello bien que lo sabe MAKI pero aún así no deja de hacerle ruido a sus compañeros de instituto.

Lo anterior sólo denota que la presidenta quiere vender cara su derrota y no se duda que, en su oportunidad, trabaje abierta o de manera encubierta para otra causa en perjuicio de JOSÉ MARIA MORENO IBARRA, “El Chuma”, casi seguro candidato panista por Reynosa.

El que de entrada no tiene mayor problema es ENRIQUE RIVAS CUELLAR, alcalde de Nuevo Laredo, mismo que se perfila para estrenar la reelección.

A él se le vio en las oficinas del PAN, acompañado de su familia y seguidores, el pasado viernes, al realizar el trámite que le permitirá estar listo para la lucha electoral.

Entre los que no la llevan segura anote a JUAN LEAL GUERRA, del Mante, así como ANDRÉS ZORRILLA de Madero y ALMA LAURA AMPARAN CRUZ de Altamira, aunque el ego y triunfalismo de ambos personajes anda en la estratósfera.

A propósito del sur, el secretario de Administración, JESÚS NADER NASRALLAH, entregó sus papales para la precandidatura a la presidencia municipal de Tampico.

El funcionario era mencionado con insistencia para ir por la recuperación de la ciudad y puerto y ya se dio el primer paso al cumplir con la reglamentación y sumar entre sus apoyos a GERMAN PACHECO, ex contendiente por la alcaldía y al ex priista, EDUARDO HERNÁNDEZ CHAVARRÍA, por mencionar un par.

Obvio que para hacer el trámite, NADER traía el visto bueno del jefe político estatal.

Por cierto, éste domingo, el gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, acompañó a XICONTENCATL GONZÁLEZ URESTI, precandidato a la alcaldía de Victoria, a la cabalgata que organizó el doctor, por la ciudad capital, denominada de la Amistad.

Sin salirnos de éste tipo de asuntos tenemos que ayer los panistas votaron para que RICARDO ANAYA CORTÉS sea su candidato a la Presidencia de la República, entre ellos el mandatario, CABEZA DE VACA, que es uno de los siete mil militantes del PAN en la entidad.

Con referencia a ese tema, alguien que aprovechó el foro para no bajar su presencia mediática fue el subsecretario de Finanzas, ARTURO SOTO ALEMÁN, el cual movió la información en el sentido de que acudiría, el domingo, a depositar su voto en las oficinas del comité municipal de su partido, acompañado de GONZÁLEZ URESTI.

El mensaje es directo: el panismo le echará todos los kilos para gobernar el municipio en el cual se asientan los podres el estado.

De ahí que se junten el segundo y tercer lugar, en la pasada contienda, con el añadido de que Acción Nacional es el partido en el poder en Tamaulipas.

Y ya que andamos con lo de las alcaldías, los priistas todavía están en espera de que su instituto, desde el ámbito central, libere la convocatoria a fin de que empiece la caravana ante la Comisión de Procesos Internos.

La fecha tentativa para que lluevan los “destapes” es el 24 del presente mes pero primero tendrá que emitirse la convocatoria.

Algo que es evidente es que el PAN se les adelantó en éste procedimiento, lo que les ha dado para ocupar varios días los espacios en medios de información tradicionales y digitales.

Cierto que los del tricolor andan con lo de las precandidaturas al senado y las diputaciones pero lo de las alcaldías es “otro rollo” en cuanto a mover el interés de las bases.

AL CIERRE

Hoy arranca el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que se realizará del 12 al 14, en Puerto Vallarta, Jalisco y al que acudirá el dirigente de la sección 30, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ y los delegados del magisterio tamaulipeco elegidos para participar en el evento.

Es pertinente señalar que el SNTE nacional no esta en su mejor momento debido a varios factores que se presentan en la actual coyuntura.

Uno de los más importantes puntos a considerar es el relevo de actual guía, JUAN DÍAZ DE LA TORRE, al que seguidores de la profesora ELBA ESTHER GORDILLO MORALES, mediante recursos legales, le cerraron el paso a fin de que no se reelija.

Otro aspecto que incidirá en el Congreso es la decisión de miles de maestros, entre los que se cuenta a RAFAEL OCHOA VEGA, ex líder del SNTE, de sumarse al proyecto de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, precandidato presidencial.

Sin duda el magisterio y su organismo sindical viven una circunstancia especial, que los podría llevar a rupturas internas y transformaciones.