Martha Isabel Alvarado

.-Publican listados ‘pluris’, del PRI

.-MCL y Deschamps quedan fuera

.-Magistrada prefiere ser diputada

.-AMLO da candidaturas ‘de cariño’

Vaya novedad, esa de que hayan quedado fuera de la lista de candidatos a diputados federales plurinominales del PRI, los tamaulipecos CARLOS ROMERO DESCHAMPS, para más señas, ‘dueño’ del Sindicato Nacional Petrolero, y el ex gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA, al que ya muchos daban por incluido.

En cambio, la que sí aparece en dicho listado, y muy bien ubicada por cierto, en la cuarta posición de la 2ª Circunscripción, es MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN.

Dícese que Marianita es una chica talentosa, pero también habría que decir que le tocó muy buen Papá, el ex Sub Secretario de la SCT y ex Secretario de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, MANUEL RODRÍGUEZ MORALES.

“Manolo” como le dicen sus cuates, le ha ‘metido el hombro’ a su hija Marianita, que es actualmente Magistrada de la cuarta Sala Penal del Poder Judicial de Tamaulipas.

De acuerdo a la Constitución de Tamaulipas, los Magistrados del STJE pueden permanecer en el cargo hasta 12 años, y en el caso de MARIANA RODRÍGUEZ, al rendir Protesta el 8 de julio de 2015, se dijo que fue designada para un periodo de 6 años, pero es muy probable que, ante la llegada de los ‘Vientos de Cambio’, ella haya decidido irse antes, y qué mejor que a la Cámara de Diputados.

Otro al que le tocó muy buena Mamá, es a HERIBERTO CANTÚ DEÁNDAR, que se registró para Regidor por Morena, y ahora resulta que va de candidato a diputado federal por el Distrito 1, con sede en Nuevo Laredo.

En su más reciente visita a Nuevo Laredo, el 25 de febrero pasado, López Obrador manifestó el cariño que le tiene a la editora doña NINFA DEÁNDAR MARTÍNEZ, y aquí lo está demostrando.

Claro está que AMLO ‘palomea’ pero no garantiza los votos.

En el caso de MARIANA RODRÍGUEZ, al menos ella tiene preparación, ya que ostenta una Maestría por la Universidad Iberoamericana, así como una Maestría por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., una Licenciatura en Derecho, y estudios del idioma inglés en la Universidad de Cambridge, entre otros grados académicos.

Volviendo con la lista de candidatos a diputados federales plurinominales del PRI, en la misma aparece también RAMIRO RAMOS SALINAS, en la posición 17, con pocas posibilidades.

En enero de 2017, Ramos Salinas fue designado Sub Secretario de Operación Política del CEN del PRI, pero nunca ha ejercido como tal.

Ahorita es cuando el PRI necesita que entren ‘al quite’ todos los que puedan sumarle algo, habida cuenta de los trabajos que está pasando su candidato No militante, JOSÉ ANTONIO MEADE, para crecer en la aceptación popular, pero RAMIRO RAMOS al parecer se ha sustraído de la escena tamaulipeca.

Por cierto, quien estaría a punto de sumarse a la campaña de MEADE KURIBREÑA como coordinador en el área del Campo de la 2ª. Circunscripción, que abarca los estados de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas, es el ex diputado local CARLOS SOLÍS GÓMEZ.

Cabe recordar que el Coordinador de la campaña de Meade en materia del Campo, a nivel nacional, es otro tamaulipeco, BALTASAR HINOJOSA OCHOA, que actualmente es diputado federal.

Cabe anotar que en la lista de candidatos a diputados federales plurinominales del PRI aparece una reynosense, la ex regidora MARÍA OLGA GARZA RODRÍGUEZ, cuya madrina es la ex gobernadora de Yucatán, IVONNE ORTEGA PACHECO.

María Olga es hermana del ya fallecido ex Magistrado GENARO GARZA RODRÍGUEZ, que en vida se desempeñó como Secretario del Ayuntamiento de Reynosa durante el trienio 2002-2004, a cargo de SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN.

Finalmente, es raro eso de que le falle un pronóstico a “El Teacher”, JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, pero el sábado anunció en su cuenta de Twitter que ENRIQUE OCHOA REZA dejaría la dirigencia nacional del PRI. Algo que al parecer no ocurrirá ya que el aludido considera, y lo dice, que puede permanecer al frente del Partido Tricolor y a la vez ser candidato a diputado federal plurinominal. ¡Qué tal!.

CONTRAFUEGO: Por eso están como están.

Hasta la próxima.