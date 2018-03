Martín Sánchez Treviño

Por la “era” de los medios digitales como instrumentos de comunicación ciudadana en los albores del siglo XXI, desde hace más de dos década, se advertía una crisis en los medios electrónicos y escritos. Algunos de los cuales transitaron al terreno de los digital, otros entraron en proceso de quiebra. Algunos más se reinventaron y navegan a marchas forzadas hacia nuevos estadios, que pudieran estar más allá de los digital.

Las tecnológicas son propias de las generaciones juveniles, adolecentes, la niñez y hasta de algunos adultos mayores, que desde las ciudades de más relevantes planeta hasta la colonia más modesta o el poblado perdido entre la montaña puede estar informado, escuchar música y noticias en la redes digitales.

Pareciera patético que los grandes capitales de las televisoras mexicanas y de otras naciones siguen perdiendo acciones en los mercados bursátiles del mundo. Quizá a eso responde que las empresas ponderadas en la comunicación, lo mismo que algunos medios escritos enfrentan la peor de la crisis, por la falta de capacidad para competir con los digital.

Al grado que las nuevas generaciones de la niñez, adolecencia y juventud, evaden la programación de la televisión abierta y privada, ya que sus preferencias mutaron hacia nuevos modelos de contenidos y diversión que le ofrece el internet.

Hay un marcado desinterés por programaciones ligeras, no sosas, breves, sintetizadas. Que a veces hacen recordar aquellos comentarios de Armando Fuentes Aguirre -Catón- publicados hace décadas, los cuales apuntaban que los discursos deberían ser no más de 15 minutos. Los primeros cinco serían para que la audiencia se instale, los segundos cinco minutos para testerear el intelecto de la concurrencia y los últimos cinco minutos para que el auditorio se “sacuda” el trasero.

Quizá a esto responde que las acciones de Televisa se desplomaron este martes en la Bolsa Mexicana de Valores, debido a que una firma de abogados en Estados Unidos, hizo pública una demanda contra esa empresa. Donde los títulos tuvieron un debacle del 7.12 %, a 54.70 pesos. Considerada por los corredores de bolsa con la mayor caída desde noviembre de 2008. Por lo mismo las acciones en Estados Unidos, los denominados ADR, bajaron 5.33 por ciento, a 14.56 dólares.

El bufete Kessler Topaz Meltzer & Check emitió ayer martes, un comunicado difundido en la prensa nacional, la presentación de una demanda de carácter colectiva de los accionistas en la que se afirma, que ejecutivos de Televisa se involucraron en esquemas de soborno ilegal que involucran también a directivos de la FIFA, y que la mexicana carecía de controles internos efectivos sobre los informes financieros. Kessler Topaz dijo que la demanda comprende el periodo del 11 de abril de 2013 al 25 de enero de 2018, y que los inversionistas que compraron valores en ese lapso tienen hasta el 4 de mayo para unirse.

Asimismo el 14 de noviembre de 2017, el testimonio brindado durante el juicio por corrupción de tres ex funcionarios de la FIFA sugirió que la televisora habría pagado sobornos para asegurar derechos lucrativos de transmisión multianual para torneos de fútbol. Después de esta noticia, las acciones de Televisa (en Estados Unidos, los ADR’s) cayeron 2.4%, para cerrar el 14 de noviembre de 2017 a 19.50 (pesos).

En otro orden, el gobernador de origen fronterizo Francisco García Cabeza de Vaca entrego ayer la primera etapa de una obra de modernización e infraestructura en San Fernando, donde se benefician más de 50 mil ciudadanos, que circulan tramo carretero. Donde también dio inicio a la construcción de un centro de bienestar social. También estaría en Reynosa y Río Bravo.

En el orden local los diputados locales dictaminaron a favor de una iniciativa para proteger a los ciudadanos en las carreteras tamaulipecas, que consiste en un exhorto a la policía federal división caminos para aplique operativos nocturnos de vigilancia y verificar que lo vehículos que se desplazan por las vías estales tengan un funcionamiento apropiado.

Mientras que el Instituto Electoral tamaulipeco dictaminó finalmente favorables 15 y no 16 candidaturas independientes, para participar bajo de esa figura en el proceso electoral 2017-2018, así lo acordó la comisión especial que preside la consejera Tania Gisela Contreras López.

En el orden de la academia de educación superior. La facultad de Odontología de la Universidad Autónoma tamaulipeca alcanzó los primeros lugares, en el décimo Congreso Internacional de cuerpos académicos y grupos de investigación en Odontología que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Las preseas se presentaron al rector José Andrés Suárez Fernández, durante de reciente Expo Orienta UAT 2018 en el Puerto de Tampico, donde destacó que los proyectos son producto del trabajo de investigación y tesis de posgrado que se desarrolla en las especialidades de esa escuela.