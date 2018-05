Marco A. Vázquez – Los que buscan reelegirse

Son 26 alcaldes de diferentes partidos los que buscan que su pueblo los reelija, van a volver ser candidatos nomás porque les sobra cinismo en algunos casos, porque no tienen vergüenza ni llenadera en otros y, en los menos, porque desean seguir sirviendo a su pueblo, usted que los conoce y tiene un alcalde en esas circunstancias ya sabrá dónde ponerlo.

El caso es que de esos 26 algunos no se van a separar de sus funciones, otros solicitaron licencia a sus cabildos por unos días con la plena intención de que sus suplentes no lleguen al cargo y seguir manejando los presupuestos por ratos y en otros más pidieron licencias por lo que dura la campaña, según ellos, para hacer el suelo más parejo y no tomar ventaja de sus puestos.

Lo cierto es que pidan o no licencia es una realidad que el presupuesto de cada municipio se va a manejar de acuerdo a los intereses de quienes buscan reelegirse, nadie se atreverá a llevarles la contraria mientras tengan posibilidades de repetir, es decir, el suelo nunca será parejo ni la contienda equitativa si toman como ventaja los dineros del pueblo, si pretenden, por lo menos, que los trabajadores municipales se muevan de acuerdo a las peticiones que les vayan haciendo en campaña o arreglando las calles por las que vayan a pasar, eso por dar un ejemplo.

Otra realidad es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los alcaldes no están obligados a pedir licencia cuando busquen la reelección, dijeron los Magistrados que se debe privilegiar la gobernabilidad, que no se detengan las administraciones municipales y que los únicos obligados a vigilar el buen uso de los recursos públicos son los Congresos, los ciudadanos y el propio INE.

En lo personal comulgo con esta última idea, más aún, creo que se debería obligar a los presidentes municipales a hacer campaña desde sus escritorios para que el pueblo sepa que pudieron hacer, sobre todo, que no olviden sus actos mientras no buscaban el voto.

Es decir, es bueno para la ciudadanía que si un alcalde quiere reelegirse vaya y le pida el voto desde las obras que realiza, coordinando los trabajos que han sido su prioridad, eso permitiría al pueblo evaluarlos y si han hecho el trabajo bien reelegirlos para que así continúen, pero también, si permanecen en sus cargos, la ventaja es que la gente se acordará mucho de ellos en cada bache, cuando falte el agua, en las ocasiones que la ciudad este sucia, cuando los tránsitos anden actuando mal, es decir, tienen sus ventajas y desventajas, ahí radica la importancia de hacer que se queden en sus cargos, en descubrir su capacidad de gobernar.

A que vamos, a que ya es tiempo de dejarnos de simulaciones y eso de las licencias a sus cargos es solo parte de eso, también vamos a que es tiempo de privilegiar la reelección de los buenos políticos y a que ya era hora de que el pueblo tuviera oportunidad de vengarse de quienes únicamente ven por los intereses propios o de sus patrocinadores, en esta elección podrá castigarlos con un voto en contra para que se vayan de la política de la manera más vergonzosa posible.

Es en serio, ser alcalde más que una ventaja representa un problema, no hay presupuesto que alcance para tener contento a todo un pueblo y además significa que tuvieron que hacer las cosas bien porque de otra manera los van a castigar el día de la elección.

Le insisto, en lo personal creo que la ley debería obligar a los alcaldes que quieren reelegirse a hacer campaña desde sus escritorios para que la gente les recuerde por sus obras o por sus errores en la administraciones, por su actuar responsable y decente o por su corrupta forma de gobernar, es decir, que a la hora de votar favorezcan al que hizo las cosas bien o que manden al diablo a quienes osaron no recibirlos, no atenderlos, o quedarles mal en sus promesas de la campaña anterior.

Los que buscan reelegirse desde hoy tienen mis respetos, se necesita mucha valentía para ir a pedir el voto de nuevo para el mismo cargo aún cuando se haya trabajado bien porque no hay presupuestos que alcancen.

Al final los que buscan reelegirse van a tener lo que merecen el 1 de julio, el pueblo les va a aplaudir si cumplieron sus compromisos como presidentes y les dará la confianza o el pueblo les va a restregar en sus rostros que no sirven para nada, que no pasan de ser vulgares ladrones en caso de que hayan robado del dinero que nos pertenece a todos.

