Martha Isabel Alvarado – Cada quien sus encuestas

.-Cambios a medias en CEN del PRI

.-Nula atención a estados ‘perdidos’

.-¿Pesarán ‘influencers’ el 1 de julio?

.-Oseguera y el “América”, qué dolor

Como parte de la nueva Estrategia que el PRI nacional estaría aplicando de la mano de RENÉ JUÁREZ CISNEROS buscando ‘rescatar’ la campaña de JOSÉ ANTONIO MEADE, se estarían dando algunos cambios en el Comité Ejecutivo Nacional tricolor.

Como es sabido, en días pasados, el nuevo dirigente del PRI designó a MANUEL CAVAZOS LERMA y JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO como nuevos Secretarios Generales Adjuntos, así como a ENRIQUE MARTINI y RAMIRO CISNEROS como sub Secretarios de Operación Política.

Se esperaba que, como parte de estos cambios, el nuevo guía del Priismo nacional relevara también a DIVA GASTELUM BAJO como Secretaria de Atención a Estados en Oposición, toda vez que desde el 2016 a la fecha, su desempeño como tal ha sido nulo prácticamente.

Para acabarla, como ‘enlace’ de Diva Gastelum en Tamaulipas, fue designada MAGALY GUTIÉRREZ, asistente personal de la ahora ex dirigente estatal del PRI, AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, también de bajísimo perfil. ¿Así pensarán recuperar terreno los del PRI?.

Bien dicen que cada quien sus encuestas. En su cuenta de Twitter, René Juárez presume una (de una firma poco conocida) llamada “Numerus”, que coloca a JOSÉ ANTONIO MEADE en segundo lugar con 29 puntos en la preferencia, mientras que AMLO ocupa el primer lugar con 35, y RICARDO ANAYA la tercera posición con 27.

Durante 10 días que lleva al frente del CEN Priista, Juárez Cisneros ha visitado dos estados de la República que son Querétaro y Veracruz, este último, tercer lugar a nivel nacional en cuanto al tamaño de su Padrón electoral, que es de 5 millones 750 mil electores.

El Padrón electoral de Tamaulipas, es de 2 millones 628 mil 745 electores, y el 27 del mismo correspondería a los llamados “millenials”, que asumen ser ‘antisistémicos’, por así decirlo.

Retomamos un comentario publicado ayer por el apreciado compañero y amigo LUPE DÍAZ en su columna “Desde la Capital”, diciendo: “el rotundo éxito de taquilla con que se dio la presentación de la más reciente película del cómico Eugenio Derbez, es para poner a pensar a más de uno. Recuérdese que la legión de amlofílicos propuso boicotear el evento, tras de que Derbez opinara que no le gustaba Andrés Manuel López Obrador para Presidente”.

A lo cual habría que añadir, que otra que se dejó caer con todo contra EUGENIO DERBEZ, respecto a la entrevista con ADELA MICHA, fue la ‘youtuber’ MARCELA AGUIRRE, mejor conocida como “La Mars”.

Sobre lo dicho por Derbez en esa entrevista, de que hoy por hoy los jóvenes piensan más en la paga que en el trabajo que se les invitaba a desarrollar, sobre todo en el manejo de redes sociales, “La Mars” no dudó en llamarles par de pendejos, al comediante y la comunicadora.

La peor parte se la llevó la Micha, toda vez que Marcela Aguirre le dice en este video publicado en redes: “Si ves las estadísticas de tu página de Facebook y de You Tu Be, antes de que yo apareciera en tu mundo, tú no eras nadie corazón, el hecho de que yo apareciera contigo te hizo crecer en redes. Fui una pendeja al no cobrarte”. ¿Cómo la ven desde ahí?.

Por otro lado, el que se lució con tremendo festejo en honor a las Madres efectuado el domingo, en el que hubo mil 300 regalos, y entrada gratuita al evento que tuvo como sede en lienzo charro Los Tamaulipecos, fue el empresario JAVIER CANTÚ BARRAGÁN. Y eso que no es candidato.

La que aprovechó dicho festejo a más no poder, fue la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, saludando de mano a muchas de las Madrecitas allí presentes, a tan solo dos horas de que se llevara a cabo la sesión de Cabildo en que solicitaría licencia para ser candidata.

Luego se supo, que Ortiz Domínguez llegó 1 hora tarde a la sesión de Cabildo, tal como ha sucedido en casi todas las sesiones, desde que ella llegó al cargo. Por lo visto, eso de que el Cabildo es el máximo orden de gobierno, a ella le vale sorbete.

Finalmente anotaremos, vaya que el domingo pasado resultó de sorpresas: en Tamaulipas, ‘se cayó’ el candidato de Morena a la alcaldía de Madero, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, y a nivel nacional, el Club de futbol “América”, ambos favoritos en las ‘encuestas’.

CONTRAFUEGO: Santos y Diablos a la Final, como la elección.

Hasta la próxima.