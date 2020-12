Está en riesgo la gobernabilidad en zonas enteras del país: Alianza Federalista

Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- Los gobernadores de la Alianza Federalista consideraron que el país enfrenta los peores escenarios de la historia contemporánea, con la crisis de salud, la severa crisis económica y la inseguridad, que ponen en real peligro la gobernabilidad en zonas enteras del país, por la ausencia del Estado Mexicano.



Este posicionamiento lo hizo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, durante la rueda de prensa virtual que se

realizó al concluir la sesión plenaria en Ciudad Victoria.



Afirmó que es urgente que los gobernadores se puedan reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y con el nuevo o nueva secretaria de Seguridad Pública Federal, para analizar la situación de la seguridad y la violencia, “que en algunos puntos del país se está agudizando y creciendo a diario sin la mínima contención; es urgente que esta reunión suceda antes de que termine el año”.



Dijo que los integrantes de la Alianza Federalista se encuentran muy preocupados por la situación de inseguridad y violencia que se agrava en el país.



Señaló que, 2019 y 2020 han sido los dos años más violentos de la historia nacional, periodo en el cual “se ha llegado a la gravísima cifra récord de 64 mil muertos por homicidio doloso”.



Como parte de la preocupación se refirió a que, “desde hace mes y medio el ex secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, renunció a su cargo, y el país no tenga oficialmente un responsable de la Seguridad Pública del mismo”.



Agregó que, durante este tiempo, sin una cabeza visible al frente de la secretaría de Seguridad Pública Federal, la Estrategia Nacional de Seguridad, así como las llamadas mesas estatales y regionales para la construcción de la paz han demostrado graves signos de agotamiento.



“Las tareas de coordinación y ejecución de misiones conjuntas se han dificultado mucho y no se están logrando las acciones de fondo contra el crimen se han dificultado mucho y no se están logrando las acciones de fondo contra el crimen debido a que dicha coordinación es escasa y hay nula comunicación con el o la funcionaria federal responsable de la seguridad”, añadió el gobernador de Michoacán.



También citó que hasta el día de hoy no se haya rectificado o corregido, “la gravísima decisión del gobierno federal de abandonar la coordinación en materia de seguridad en el Estado de Chihuahua, lo que solo termina beneficiando a los criminales y perjudicando a la ciudadanía de este Estado”.



A nombre de los gobernadores, Aureoles dijo que es necesario reafirmar el compromiso de neutralidad política en el tema de la seguridad pública, “desde aquí los gobernadores de la Alianza Federalista refrendamos nuestra total voluntad y disposición para no politizar la seguridad de las y los mexicanos”.



Aseguró que reconocen su obligación constitucional de coadyuvar en las tareas de combate a la delincuencia y garantizar la seguridad pública, pero que la responsabilidad debe ser más que compartida por el presidente de la República y el gobierno federal en su conjunto.



Al insistir en las tres crisis que atraviesa el país, Aureoles las calificó como las más grandes de la historia moderna.



“Los más de 115 mil muertos por Covid-19 reconocidos oficialmente, pero que pueden ser más del doble, más los 127 mil muertos por la violencia en el país en estos últimos dos años, requieren de manera urgente que el próximo año 2021 el presidente de la República y los gobernadores de México construyamos una nueva relación”, añadió.



Y concluyó: “Apelamos a la sensibilidad del presidente con las familias de los miles y miles de mexicanos que han perdido la vida víctimas de la violencia y de la crisis de salud. Rechazar esta solicitud para reunirnos no solo significaría fallarles y cancelar el diálogo con los más de 40 millones de mexicanos que viven en los estados que gobernamos los gobernadores de la Alianza, y significaría también faltar a la obligación constitucional y a una responsabilidad de Estado”.