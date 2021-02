Rechazan iniciativa eléctrica de AMLO

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados elaboró su opinión de la iniciativa preferente de la Ley de la Industria Eléctrica del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que no son viables estas modificaciones y justificó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó elementos centrales de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que emitió la Secretaría de Energía, pues invaden competencias de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y se da una ventaja indebida a la Comisión Federal de Electricidad.

En un documento que será discutido este miércoles en este órgano legislativo, se reitera que no se consideran viables la reformas a la industria eléctrica, debido a que la Cofece recomendó a la Cámara de Diputados no aprobar en sus términos la Iniciativa, ya que quebranta la Constitución al afectar los principios competencia, libre concurrencia en la generación y suministro de electricidad.

Además, el órgano legislativo que encabeza el ex subsecretario de Hacienda en la administración de Enrique Peña Nieto, Fernando Galindo, detalla que no se consideran viables las reformas porque se violaría el tratado económico comercial entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) porque el Estado mexicano no debe dar trato discriminatorio a los inversionistas extranjeros y nacionales, pues está prohibido que el Estado genere condiciones anticompetitivas.

“No se consideran viables la reformas a la industria eléctrica, pues se violaría el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), en relación con que el Estado no debe dar un trato discriminatorio a inversionistas extranjeros y nacionales; está prohibido que el Estado genere condiciones anticompetitivas para los inversionistas”, define el tercer resolutivo de la opinión.

Advierten tarifas más altas

Agrega que de entrar en vigor la Iniciativa, habrá tarifas de suministro eléctrico más altas, que pagarán los consumidores.

En su exposición de motivos, la Comisión de Economía considera que con esta reforma se le da carácter legal a las prioridades de despacho eléctrico que ya había fijado la Secretaría de Energía a través del “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.”; del cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la Controversia Constitucional, que se invaden competencias de la COFECE, se viola el derecho a la libre competencia y se da una ventaja indebida a la CFE.

Además, recuerda que la Cofece, emitió una opinión negativa sobre la reforma a la industria eléctrica, por lo que recomendó a la Cámara de Diputados no aprobar en sus términos la Iniciativa, ya que quebranta la Constitución al afectar los principios competencia, libre concurrencia en la generación y suministro de electricidad.

“De aprobarse esta Iniciativa se tendrán efectos negativos sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores al encarecer el sistema eléctrico y al destruir los prospectos de generación barata y limpia. Esta Iniciativa afectará la competitividad del sector eléctrico, se violentarán Tratados Internacionales y se estará en contra de la Constitución Política Mexicana, afectando a los consumidores e inversionistas”, define el dictamen con la opinión de la Comisión dictaminadora.

Cabe recordar que este dictamen será discutido este miércoles a las 13:00 horas en la Comisión de Economía. A esta opinión se le suma la que ya emitió -en positivo- la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y se prevé que este viernes sesione la Comisión de Energía para aprobar el dictamen y que el próximo martes 23 de febrero sea debatida en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.