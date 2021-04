Sin fechas para vacunación de médicos particulares

El 14 de enero de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguraron que el personal médico de instituciones privadas sería considerado para la aplicación de la vacuna anti-Covid; sin embargo, casi tres meses después, este sector sigue sin ser considerado prioritario en el esquema de inmunización y sin estar censado.

Ayer, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador pidió a los trabajadores privados esperar su turno para ser inmunizados conforme a su edad, mientras algunos de ellos se manifestaban afuera de Palacio Nacional para exigir su protección.

“Yo entiendo la demanda de los médicos, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que consideramos nos va a ayudar a todos.

“También que quede muy claro, para que no haya manipulación: la vacuna se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados o que los maestros den clases en escuelas particulares, no, es para todos, es un plan que se aplica con el principio de igualdad”, aseveró desde el estrado.

Más tarde, el mismo personal sanitario que estuvo en Palacio Nacional se trasladó a la Secretaría de Gobernación (Segob), donde se reunió con funcionarios de esa dependencia y de la Secretaría de Salud (Ssa), pero la respuesta fue la misma: no hay una fecha para que reciban el biológico.

“No existió una resolución por parte de ellos (…) no es que ahorita nos podrían dar una fecha, pero [queríamos] que se comprometieran en los siguientes encuentros a darnos una fecha específica de vacunación para todo el personal de salud y la respuesta fue un no rotundo, no va a haber fechas”, explicó Patricia Rojo, médica cirujana, quien participó en la reunión con las autoridades en las oficinas de la Segob.

Ante los reclamos de los inconformes, los funcionarios federales acordaron que empezarán a hacer un padrón de los médicos privados que aún no han sido vacunados; no obstante, esa es la misma propuesta que el subsecretario López-Gatell Ramírez hizo desde el 14 de enero.

Ante el incumplimiento de los compromisos, los médicos de hospitales y clínicas privadas consideraron que han sido discriminados frente a los empleados del sector público que han sido inmunizado desde finales de diciembre de 2020.

De parte del gobierno federal no hay una cifra concreta sobre cuántos médicos particulares han sido protegidos contra el Covid-19, lo cual ha alimentado el enojo de ese sector y se han registrado manifestaciones en la capiral del país y el Estado de México.

Aunque una parte de los inconformes ha admitido que no atiende el Covid-19 de manera directa, argumentan que también están en riesgo de contagiarse porque entran en contacto con pacientes sospechosos de coronavirus y con los casos asintomáticos.

“También nosotros estamos en riesgo de ser infectados por Covid-19 y no estamos contemplados en este momento en el plan de vacunación. Por nosotros también pasan personas que están infectadas y, por lo tanto, estamos en riesgo, no queremos seguir siendo relegados”, refirió una de las manifestantes que acudió a Palacio Nacional.

Respaldo

Las exigencias de los trabajadores de la salud han sido respaldadas por las federaciones, asociaciones y colegios médicos de México, los cuales esta semana publicaron en redes sociales una carta dirigida al presidente López Obrador; al subsecretario López-Gatell Ramírez, y al secretario de Salud, Jorge Alcocer.

“Todos los médicos de ambos sectores [público y privado] atendemos diariamente a pacientes sintomáticos o asintomáticos que, por enfermedades agudas y crónicas o por accidentes, acuden a recibir atención médica con desconocimiento de que sean portadores asintomáticos o están infectados con el virus SARS-CoV-2”, expresaron las organizaciones.

Agregaron que si bien es importante vacunar a toda la población contra el coronavirus, el personal sanitario debe considerarse prioritario para que pueda combatir la pandemia. Aun con estos llamados, el presidente López Obrador reiteró su exhortación a respetar el orden en la jornada nacional de vacunación, aunque ayer de nueva cuenta esta estrategia fue modificada para inmunizar a tres millones de trabajadores de la educación.

Este anuncio no pasó desapercibido y generó molestia en el personal médico, pues a su parecer también se deberían abrir fechas para que ellos reciban el biológico.

“En repetidas ocasiones hemos pedido que se diera una fecha de vacunación, esto derivado de que el día de hoy [ayer] el presidente López Obrador dio una fecha muy clara, entre el 15 y el 20 de abril, [para aplicar] un aproximado de tres millones de vacunas para el sector magisterial”, enfatizó la médica cirujana Patricia Rojo.