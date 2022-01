Marco Antonio Vázquez Villanueva

Y, ya en serio, ¿quién ganó?…

La Ley de Ingresos y la Ley de Egresos del gobierno de Tamaulipas fueron publicadas sin las pretensiones de la bancada de Morena en el Congreso por cancelar el cobro de placas, su ley de austeridad o el fondo de capitalidad.

Desde luego, el triunfo es del gobierno estatal que realmente tiene personas especializadas para defenderse jurídicamente al respecto, más aún, los Diputados de Morena exhiben en cada una de sus acciones una profunda ignorancia ya que no argumentan suficientemente claro sus acciones.

Así es, el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca tendrá para gastar este año los más de 65 mil millones de pesos que pretendía, no se le quitó un centavo a su propuesta de gastos personales, por lo que sueldos y compensaciones seguirán sin tocarse.

Ahora, ¿quién ganó?, en lo formal el gobierno estatal, parece tener toda la razón en sus argumentos y ya público ambas leyes en el Periódico Oficial del Estado, pero la pregunta es, ¿realmente valía la pena el escándalo y las secuelas que dejará el mismo?

Me explico, a partir de la fecha el gobierno panista pasará a ser el abusivo, el ogro, el que no quiere a los tamaulipecos y odia a los victorenses ya que les quiere cobrar las placas de carros a los primeros y eliminar un fondo de capitalidad que representaba unos 600 millones a los segundos.

Claro es, las placas no le pegan a los pobres, los pobres no tienen vehículos, más aún, cuestan menos de cincuenta centavos al día por lo que tampoco le pegan a los propietarios de carros (como otros derechos vehiculares que se cobran o el predial) y si sirven para dar seguridad a los tamaulipecos, sobre el dichoso fondo de capitalidad hay que decir que en el Congreso se aprobó sin disponer ya de presupuesto para el mismo, los diputados primero aprobaron las leyes de ingresos y egresos y, posterior a ello, cuando ya todo el presupuesto estaba etiquetado, ese beneficio para Victoria, exacto, tampoco existía y sobre la ley de austeridad es un tema que le costaría millones de pesos al gobierno aplicar, por la simple razón de que no se pueden reducir los sueldos a nadie porque se consideran despidos injustificados, y es constitucionalmente no por capricho o ganas, sin embargo todo eso la población no lo sabe pero el gobierno tampoco atina cómo comunicarlo.

Con todo y ello el gran perdedor no es la bancada de Morena el Congreso, casi le podría asegurar que lo hecho por los legisladores de Morena era con más tendencia al escándalo que genera votos a que se hiciera realidad, le deseaban pegar al gobierno para disminuirlo en la percepción ciudadana, aumentarle los odios al mismo y no es un secreto que lo lograron.

Tampoco perderá el gobierno, ellos tendrán su presupuesto y lo podrán aplicar en los proyectos que tenían previstos, para intentar hacer su chamba en lo que ellos consideran esencial para Tamaulipas, y no les afecta porque tendrán toda la oportunidad de hacerlo en los 10 meses que les quedan, así es, ellos ya se van.

Por supuesto, el mayor afectado será el partido en el poder, las acciones del gobernador, aunque buenas por representar un beneficio superior como es la seguridad de todos y el vetar un Fondo que no existía, ya pegaron en el animo electoral y, no es todo, las secuelas suelen ser peores.

Entonces, ganó en el terreno legal el gobierno del Estado, exhibió la ignorancia de los legisladores de Morena, se quedará con el presupuesto que habían previsto pero, en un año electoral como este, y por tan poquito que representan cada uno de esos asuntos, ya en serio le pregunto, ¿quién ganó?…

TODO EL APOYO A LA UAT… El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca reafirmó su apoyo a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), luego de recibir en Casa Tam la visita del Rector Guillermo Mendoza Cavazos, integrantes de su equipo y representantes de la comunidad universitaria.

“Un gusto recibir en Casa Tam al Rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Guillermo Mendoza Cavazos, en una reunión de trabajo donde refrendé mi compromiso con la educación de los jóvenes tamaulipecos y de apoyar a nuestra Universidad, de la que estamos orgullosos”.

Así lo destacó el mandatario estatal en sus redes sociales con la exposición de un video, en donde subrayó que la Universidad es la casa de excelentes profesionistas que son motor del crecimiento de Tamaulipas.

En su mensaje agradeció la visita del Rector, de su equipo de trabajo y directivos de las instituciones académicas de la Universidad. “Apoyar a la que hoy por hoy es una universidad que ha trascendido fronteras y que ha generado profesionistas a lo largo y ancho de nuestro estado. Refrendar, Rector, el compromiso que tengo contigo y con nuestra Universidad”, indicó.

“Decirles que el Gobierno del Estado va a seguir apoyando todas las acciones que vayan encaminadas para poder seguir fortaleciendo esta institución que es orgullo de todos los tamaulipecos”, concluyó.

En su oportunidad, el Rector Guillermo Mendoza agradeció en sus redes sociales la invitación del Gobernador, y destacó que la comunidad universitaria está siempre comprometida con el desarrollo del estado.

“Gracias al Sr. Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por la invitación y por refrendar su compromiso con los universitarios. De nuestra comunidad universitaria surgen los líderes que le entran de lleno y sin miedo al desarrollo de Tamaulipas”, expresó Mendoza Cavazos.

EL TRUCO ES PRECANDIDATO DE VERDAD… En César Verástegui Ostos vemos un precandidato que no es de plástico, que no es hecho a modo, que le ha costado lo que ha ganado, por eso en Altamira estamos bien puestos para apoyarlo, señaló la dirigente municipal del Partido Acción Nacional durante el encuentro que sostuvieron militantes de este organismo político con el Truco.

“Este proyecto está encabezado por un líder, no es un precandidato de plástico, ni está hecho a modo”, es una persona que viene desde abajo, que sabe de necesidades y todo lo que ha ganado le ha costado, sabe que “regalado no sabe tan rico como ganado”, refirió la dirigente.

Llamó mentirosos a quienes dicen estar con el pueblo y dejó que claro que Verástegui Ostos no llega a decir que está con el pueblo, “él es del pueblo”, es gente de trabajo, de esfuerzo, de suma de voluntades, “hoy estamos dejando de lado cualquier diferencia porque creemos en ti”.

Mar Loredo dijo que los militantes de los partidos que conforman la alianza Va por Tamaulipas, PAN, PRI y PRD, están convencidos de que Truco representa el camino correcto para seguir consolidando el desarrollo de la entidad.

En su diálogo con los militantes, Verástegui Ostos agradeció el hecho de que los tres partidos políticos se unan en torno a su precandidatura, anteponiendo el interés general a los particulares o de grupo: “partidos que eran antagónicos pero hoy la amenaza nos obliga, nos alienta a trabajar juntos para cambiar las políticas públicas (del Gobierno federal) que han lastimado mucho al desarrollo del país”.

Afirmó que viene realizando un recorrido por todo el estado para reunirse con las militantes de los partidos que conforman la alianza, para presentarse ante ellos y su interés de escucharlos como sociedad: “con la mano en el corazón les digo que espero tener la oportunidad de servirles y de servirles bien y como se merecen”.

Verástegui Ostos estuvo acompañado durante la gira por el sur de Tamaulipas por liderazgos sociales pertenecientes al PAN, PRI y PRD.

