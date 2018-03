Marco A. Vázquez

Seguro usted escuchó balazos, ha visto mil noticias de enfrentamientos en las calles y quizá por mala suerte hasta le ha tocado estar cerca de algún problema de ese tipo.

Esa es nuestra realidad, la violencia se hace presente en nuestras ciudades, los vemos ejecutar en un restaurante, espantar por las calles a los transeúntes, intentar secuestrar empresarios, en fin, hacen todo tipo de desmanes.

Quién sabe como este en su ciudad, pero acá, desde Monterrey donde le escribo, la gente siente miedo, El Rey del Cabrito se redujo a simple plebeyo por una ejecución en una de sus mesas, las calles del pomadoso San Pedro ya no son las mismas y los empresarios no saben a qué atenerse y es que todo lo vivieron en un día de terror el cual, su gobernador Manuel González, dice que fue lleno de hechos aislados y que no pasa nada.

Vaya, tan no pasa nada que en lugar de hablar del tema en su acostumbrada conferencia de prensa semanal prefirió invitar a los habitantes de Nuevo León a que, si se van de vacaciones, no crucen por Tamaulipas, que se eviten sus carreteras y sus ciudades.

La verdad es que estoy en mi trinchera de siempre, desde Tamaulipas, desde un Estado que reconoce sus problemas pero que también ha entendido debemos estar de pie, hablar bien de lo nuestro, decirle a la gente del resto del país y del extranjero que se trabaja, que somos más amables que nunca y que los invitamos a que nos visiten con dos objetivos, el primero que reactiven nuestra economía disfrutando lo que no podrán encontrar en ninguna otra parte (playas, montaña, ríos, lagunas, presas, atractivos culturales, diversión en sus calles, pueblos mágicos) y como segundo punto que se regresen a sus casas a decirle al mundo que somos una Entidad como todas las del país, ni más segura ni más insegura, con delincuentes que se enfrentan entre ellos, con problemas para su gente por el caos que a veces provocan, es más, quizá nuestras dificultades sean menores a las que se viven en Nuevo León porque acá no se asalta en cualquiera esquina ni lo han de matar por robarle su cartera.

Tiene razón el gobernador de Nuevo León cuando habla de que en Reynosa se padece violencia, le agregamos que también en Victoria pasa lo mismo y en otros municipios igual, pero no es una violencia contra el visitante, no contra quien va de paso, insisto, no cerramos los ojos ni se puede ocultar que hay dificultades, aceptamos que en ocasiones es un verdadero caos.

Lo que no se vale, ni debe ser permitido, es que el gobernador de Nuevo León, Manuel González, quiera ensuciarnos más para que no le sigan cuestionando su torpeza, que lo haga para desviar la atención del caos que se vivió en la capital del Estado que gobierna y sus municipios aledaños.

Manuel González en lugar de aceptar sus deficiencias y señalar lo que habrán de hacer para corregirlas mejor hace que sus paisanos volteen de fea manera y con miedo para Tamaulipas, nos embarra de más mugre nomás para no aceptar que no puede.

Peor aún, Manuel González, el gobernador interino en Nuevo León, no quiere aceptar que ha copiado mucho de la política tamaulipeca, que ya se parece mucho a Egidio, a Geño y a Tomás que todos los días decían que acá no pasaba nada y cuando la violencia era inocultable calificaban las acciones de hechos aislados así se registraran todos los días, así como él lo hace hoy.

Si usted es tamaulipeco, o nos quiere como tales, le invito a que cerremos filas, a defender lo nuestro, a gritar también lo bueno, si sale de vacaciones tome muchas fotos y súbalas al feis, difúndalas por twitter, envíelas por whatsapp, hoy más que nunca urge solidaridad, ser leales a nosotros y demostrarle a ese gobernador de Nuevo León que habla porque tiene boca, que nos acusa de ser los malos nomás porque ni vergüenza tiene…

