“Se me atravesó un Pochomóvil”: Manuel Andrade Díaz

Redacción InfoNorte

TABASCO.- A través de sus redes sociales, desde un hospital donde fue atendido de una lesión, el ex gobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz (PRI) dio su versión del accidente en el que se vio involucrado esta noche.

Agradeció la preocupación de las personas que ya se lo han manifestado, ”les quiero comentar que es lo que pasó para acabar con las especulaciones”, dijo.

Relató que venía de una comida, “y lamentablemente al regreso en la carretera se me atravesó un vehículo de los llamados Pochomóvil, y por esquivarlo me fui al lado contrario y me choqué contra otro vehículo”, aseguró el ex mandatario.

Calificó el percance como “más o menos fuerte”, luciendo una venda blanca en la cabeza.

Mencionó que, afortunadamente la gente lo auxilió, “llegó la policía como debe ser, y me trajo al hospital para valorarme, para tomarme algunas placas y para quedar a disposición de ellos, como se lo manifesté a la autoridad”.

Andrade lamentó lo sucedido, pero afirmó que hubo morbo de la gente, “empezaron a decir que venía yo tomado, que venía borracho, que venía pedo, nada de eso. Venía yo bien”, aseguró en el video.

Al final del video dijo que pasará la noche en el hospital, “y mañana me pongo a disposición de la autoridad para lo que ellos determinen”.

El ex gobernador de Tabasco se vio involucrado en un accidente en la carretera Villahermosa-La Isla, a la altura del fraccionamiento Las Torres.

Impactó su vehículo contra una unidad Pochimóvil que transitaba por la zona, en el cual viajaba una mujer embarazada.

Los habitantes del lugar retuvieron el automóvil color azul en el que el ex mandatario de Tabasco con otro hombre; según los testigos, tanto Manuel Andrade Díaz como su acompañante se veían presuntamente borrachos.

A través de las redes sociales hubo varias transmisiones en vivo, donde se observa a las personas muy molestas, quienes exigían a los policías estatales detener al ex gobernador (PRI).

“Quítenle la camisa, quítenle la camisa”, gritaba la gente a los policías, debido a que se cubrió el rostro.