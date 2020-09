“Les vamos a ganar”: Felipe Calderón

AGENCIAS

Felipe Calderón agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por la publicidad que le ha dado a México Libre a través de sus “burdos ataques” y que no habrían podido pagar ni con todo el presupuesto de todos los partidos políticos.

Con ironía, al presentar el recurso de impugnación de la organización que dirige su esposa Margarita Zavala, el ex presidente panista sostuvo que los señalamientos y ataques que López Obrador ha lanzado contra México Libre y su persona, solo les han dado popularidad.

“Quiero agradecerle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque con lo burdo de su ataque a México libre y a mi persona, con lo verdaderamente abusivo que ha sido su comportamiento, con la grave manera que ha violentado las leyes atacando y atropellando mis derechos individuales, le ha dado a México Libre una publicidad que no hubiéramos podido pagar con todo el financiamiento que reciben los partidos políticos; y gracias a él no es que vamos a ser, ya somos la oposición que México necesita para cambiar el rumbo del país.

“Sabemos que hay una campaña de hostigamiento y persecución política desde la Presidencia de la República, una presidencia que invade las facultades de otros poderes, que opina indebidamente sobre competencias de otras instituciones incluyendo el INE y el Tribunal; nosotros confiamos en el derecho y en las instituciones, hemos construido esas instituciones, participamos en la transición democrática y no vamos a dejar que México Libre y a millones de ciudadanos que ya creen en México libre les atropellen sus derechos de organizarse”.

Tienen razón en preocuparse, les vamos a ganar

Calderón mandó un mensaje a quienes ejercen la “persecución política desde el poder” en el que advirtió que “saben desde el poder que ni les tememos, ni nos van a detener y tienen razón en preocuparse porque les vamos a ganar”.

Agradeció el apoyo de miles de simpatizantes que siguen en todos los estados impulsando a la organización que lidera su esposa Margarita Zavala.

Y reiteró las acusaciones que expresó en días pasados en su cuenta de Twitter sobre los argumentos ilegales con los que considera que el INE negó por mayoría de votos el registro de México Libre.

“La resolución del INE no está motivada porque no es cierto que se trate de aportaciones no identificadas, no hay una ley, no hay una norma que le dé derecho al INE a negarnos el registro porque se sacaron de la manga una reglita que quisieron hacer que se llamaba ‘si más del 5 por ciento de las aportaciones no son identificadas, se cancela el registro’; suponiendo sin conceder que las aportaciones no estuvieran identificadas, que sí están identificadas, esa regla no existe, se la inventaron el mero día de la sesión e incluso el propio Consejo a la hora que los consejeros lo propusieron, lo rechazó.

“Quieren aplicarnos una regla que no existe, no está fundada ni motivada. Ya dijo el Tribunal hace tiempo que no se pueden hacer reglas por analogía o mayoría de razones, no te pueden imponer una regla porque se parece tu conducta a otra, sino porque tiene que haber una regla fundada”.

Aunque a su llegada al INE, el ex presidente intentó hacer un llamado a la sana distancia a las decenas de simpatizantes presentes, su mensaje no fue atendido.