Marco Antonio Vázquez Villanueva

Carlos Peña trae de cabeza al PAN…

Desde el PAN, a través de su dirigente, se agudizó la embestida contra el alcalde de Reynosa a quien pretenden arrebatarle su cargo alegando que un Juez le ha quitado sus derechos políticos para someterlo a juicio, pero, ¿sabe porque no han podido con Carlos Peña Ortiz?, existen dos razones fuertes, la primera es que cuenta con muy amplio respaldo popular y; la segunda, porque la estrategia es pésima y quienes han sido los encargados de ejecutarla también, son malos operadores políticos, tanto, que se han atorado en la petición de una terna al cabildo para que el Congreso elija a quien habrá de suplirlo, que es obvio nunca van a enviar y más obvio que no procede, que no es la vía.

Quizá mantengan huyendo a Carlos Peña Ortiz, tal vez lo obliguen a despachar desde los Estados Unidos o escondido en alguna parte en Reynosa, pero esas ansias del Poder Judicial y de la Fiscalía se les van a quitar cuando se vaya el actual gobernador para lo cual falta poco, dos meses, y es que después de ese tiempo les interesará más su pellejo, su cargo o su libertad y no se aventuraran tan fácilmente a seguirle a estos temas tan apresuradamente o con acciones algo turbias como se ve hoy.

Ahora, la pregunta del millón, ¿pueden agandallar la presidencia municipal de Reynosa y desde el Congreso nombrar un sustituto?, la respuesta es no, para que eso ocurriera no solo tienen que hacer huir al alcalde o presumir que mediante sus allegados en el Poder Judicial le quitaron sus derechos políticos, también deberá pasar lo mismo con su suplente y, luego de ello, con todo el cabildo que puede nombrar presidente provisional al primer regidor u a otro miembro del mismo, esto mientras pasa una licencia del alcalde que sea por el tiempo necesario.

Vaya pues, Carlos Peña tendrá asegurado su regreso como alcalde si las circunstancias cambian en dos meses, quizá pueda seguir el Poder Judicial presionando, quizá la Fiscalía también, pero ya no lo harán en forma tan virulenta o violentando leyes tomando en cuenta que estarán vigilados y pueden perder su trabajo por ejercerlos a capricho o atendiendo consignas, exacto, para aquellos días estarán huérfanos y cada uno atenderá aquel viejo adagio de sálvese quien pueda.

Dirá usted que el alcalde tiene una denuncia, qué no es un invento la misma ya que fue presentada en su momento por un trabajador de esa administración, y tendrá mucha razón, el tema es que luego de presentada la misma se tienen que respaldar todas las acusaciones con pruebas y seguir las instancias correspondientes hasta que se agoten y no quede duda de que es culpable, que se sepa dicha acusación ni siquiera ha sido juzgada, no hay un juicio apegado a la ley, es más, pudiera ser que ese trámite de retirarle sus derechos políticos hasta sea ilegal y pueda servir más a la defensa del Peña Ortiz que perjudicarlo.

Claro, el caso tiene trasfondo político y el dirigente del PAN, Luis René Cantú, quien se autodenomina El Cachorro o así se hace llamar en sus boletines, está actuando de manera torpe, no se quiere enterar que el daño a su partido será irreversible de seguir por esa vía, es decir, para la próxima elección la ciudadanía les habrá de cobrar todo eso en las urnas y puede que se queden sin nada, o sin casi nada que no será lo mismo, pero será igual.

Por supuesto, en dos años que venga una elección para presidentes municipales y Diputados al Congreso del Estado el PAN se puede quedar sin representantes ya que sus acciones son más que suficientes para alentar el coraje de la gente y deben tomar en cuenta que para aquellos días no tendrán presupuestos suficientes y poder contrarrestarlo, ni para amortiguarlo, es decir, con el odio en contra se pueden caer hasta el tercer o cuarto lugar lo que les quitaría muchos puestos de elección popular y más presupuestos a ejercer.

El problema se puede hacer más complicado para el PAN en Tamaulipas si a nivel nacional no se ponen de acuerdo para sacar un candidato que por lo menos compita con el candidato de Morena lo cual se ve, de entrada, muy difícil.

Por eso es que Carlos Peña Ortiz trae de cabeza al panismo, porque parece una certeza que regresará y porque en estos momentos no solo pueden estar pensando en eliminar al enemigo personal del escenario político tamaulipeco, lo cual a todas luces solo podría ser temporalmente, sino que deben estar conscientes que su prioridad es la elección en dos años, no llegar tan desgastados, mejor dicho, no llegar más odiados que como llegaron a la que acaban de perder el 5 de junio porque es real que para aquellos días no tendrán suficiente presupuesto, ni un candidato como El Truko, para rescatar algo…

PRESENTA UAT NUEVO MODELO EDUCATIVO… El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió en el Campus Tampico la presentación de los nuevos modelos académico y educativo que implementará la máxima casa de estudios de la Entidad para responder a los nuevos retos que demanda la sociedad y la educación superior en el país.

En el evento desarrollado en el Aula Magna Herman Harris Fleishman del Centro Universitario Sur, Guillermo Mendoza Cavazos expresó que ambos modelos representan la visión innovadora que se fomentará en toda la comunidad universitaria, comprometidos con la actualización de la forma de educar para atender y dar soluciones a las problemáticas sociales presentes en el entorno actual.

Mediante una exposición interactiva que se desarrolló presencialmente y se transmitió por las redes sociales de la Universidad, el Rector hizo la presentación de los temas apoyado en la participación de la Dra. Rosa Issel Acosta González, Secretaria Académica; la Dra. Mariana Zerón Félix, Secretaria de Investigación; y la Dra. Cynthia Patricia Ibarra González, Secretaria de Gestión Escolar.

Destacó que, mediante estas acciones, el propósito de la Universidad se ha renovado y fortalecido con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible local, regional y global. “Con un enfoque dirigido a las y los estudiantes, la comunidad docente, la oferta académica y la relevante trazabilidad de los servicios académicos, se busca intensivamente contribuir a la cobertura de calidad con un impacto social, ejerciendo la razón de ser de la UAT. Porque aquí comienza todo”, expresó el C. P. Mendoza Cavazos.

“Hace veinte años que no se actualizaban los modelos académico y educativo —continuó el Rector—. El día de hoy estamos dando un gran paso hacia el futuro de nuestra Universidad; por tener mejores resultados para nuestros egresados y que sean los profesionales que respondan a las demandas que exige la sociedad”.

Explicó que después de este paso sigue la reforma curricular, que es la base para que la juventud se forme de manera integral y se desempeñe mejor en los nuevos escenarios de los mercados laborales actuales. Durante la presentación se detallaron los diferentes ejes en los que se ha estructurado el modelo educativo, considerando la filosofía institucional, la esencia del ser universitario, la transversalidad e integralidad (identidad, responsabilidad social universitaria, la sostenibilidad, vinculación y derechos humanos); los ámbitos de vida (niveles y modalidades educativas, entre otros). Respecto al modelo académico se detallaron sus dimensiones y ejes transversales, destacándose que este modelo es el reflejo de una Universidad que evoluciona y se adapta a nuevas circunstancias, a nuevas realidades y dinámicas cambiantes, que aspira a formar personas resilientes capaces de desenvolverse en entornos inciertos para que trasciendan como una ciudadanía de calidad y sostenibilidad.

