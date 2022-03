Marco Antonio Vázquez Villanueva

Un atentado a los más pobres…

De acuerdo con análisis internacionales una de las contadas formas de que los pobres salgan de esa condición es la escuela, la educación es lo único que puede cambiar las condiciones de una persona para que viva de manera digna y decente, la otra forma es la delincuencia con el problema de que de ese lado viven muy poco y ponen en riesgo la vida propia y hasta de la familia, claro, ya si usted es un hombre de suerte la otra forma de salir de la pobreza es sacándose la lotería.

Por ello es poco entendible que de la noche a la mañana se anuncie la desaparición de las escuelas de tiempo completo, un proyecto que nació para mejorar el desarrollo educativo e integral de todos los niños, con un agregado, se pretendía alejarlos de la delincuencia, no dejarlos a la mano de los malos que los estaban haciendo sus víctimas o los llevaban por el camino equivocado.

Además todas las estadísticas favorecían a este modelo, un solo número lo dice todo, el 86 por ciento de los directores de instituciones donde se daba este beneficio informaron a la autoridad que los niños avanzaban más, y en Tamaulipas por ejemplo, bajó la delincuencia.

Es claro, durante todos lo años que funcionó la escuela de tiempo completo le regatearon recursos, de aquellas clases de artes, de desarrollo físico y psicológico nunca se supo nada, las autoridades no quisieron pagar al personal adecuado para esos menesteres, es más, hasta se batalló en los últimos años para pagarle a los maestros que atendían los grupos, pero eso no significa que el programa haya sido el malo, nomás deja claro que a la autoridad competente no le interesaba la educación de los niños, tampoco interesaron los más pobres que podían ir a la escuela sin estar a merced de la delincuencia mientras sus papás trabajaban.

Para desgracia nuestra los Diputados federales ya no contemplaron recursos para este programa, lo desaparecerán sin decir agua va cuando la lógica era incrementar los presupuestos al mismo porque significaba mejores aprovechamientos, más dinero para los maestros de esas escuelas, y hasta la tranquilidad de los padres que rendían más en sus trabajos ya que entraban y salían a la misma hora que sus hijos o estos se quedaban solos unos minutos y no las tres o cuatro horas que se tardaban para alcanzarlos a la salida.

Insistir, que no le quieran meter dinero no significa que sea malo el programa, la verdad el diseño del mismo era una chulada aunque nunca quisieron gastar en maestros de artes, ni educación física, menos en quienes pudieran apoyar a quienes llevaban menos avance, el programa permite a muchos papás estar tranquilos a sabiendas de que sus hijos no tendrían que cuidarse solos tres horas si toma usted en cuenta que muchos trabajadores salen a las cuatro o cinco de la tarde, lo que definitivamente pone a los menores en riesgo de la delincuencia, los números no mienten, por fortuna hay niños que tienen una mamá, papá o abuelos al pendiente, pero en las familias modernas eso es complicado, o trabajan los dos jefes o comen lo que hay y cuando hay. no era malo el programa, lo malo fue lanzarlo sin presupuestos para que parecieran un fracaso y regresar a lo que nos tenía muy jodidos, que era la escuela en su horario tradicional, lo ideal no es desaparecerlo, lo ideal es meterle para que cumpla con lo previsto o rediseñarlo para que sea mejor.

Por donde se vea, la desaparición de las escuelas de tiempo completo es un atentado a los más pobres, significa poner niños y jóvenes de secundaria a merced de la delincuencia, también estresar a los padres de familia con esa eventualidad y hasta un duro golpe a las encomias de los maestros, pero bueno, parece que a nadie interesa ese daño ya que solo le afecta a los del barrio, a la clase trabajadora…

MAESTRO TAMAULIPECO ENTRE LOS MEJORES 10 DE MEXICO… “Tamaulipas cuenta con maestros valiosos, que son orgullo para nuestro estado” manifestó el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez al poner como ejemplo a Sergio Alan Padilla Olvera, quien se encuentra entre los 10 finalistas nacionales para obtener el premio “Docentes extraordinarios”.

Ello dentro e la convocatoria National Teacher Prize México 2021 del Movimiento STEM, por lo que el líder de los maestros en Tamaulipas destacó la participación del docente que se distingue por su proyecto “Mejorando mi comunidad”.

El Maestro tamaulipeco pertenece a la zona 180 del Municipio de Villa de Casas, de la escuela multigrado unitaria Práxedis Balboa, “Es un orgullo tamaulipeco”, reiteró Guevara Vázquez.

Dijo que en esta convocatoria se presentaron más de 3 mil 200 propuestas, en las cuales destaca la del Licenciado en Educación Primaria y Maestro en Tecnologías para el Aprendizaje.

La convocatoria fue emitida por el Movimiento STEM 2021, y se basa en el eje de desarrollo de habilidades para la cuarta revolución industrial Tecnológica. Los ganadores se darán a conocer el próximo 30 de marzo.

EL TRUKO SI CUMPLE ACUERDOS, EXALCALDESA DE MATAMOROS… “César Verástegui Ostos, es un hombre que sabe escuchar, que tiene visión y mucha responsabilidad, es un hombre que cumple y honra su palabra, representa un factor de unidad entre personas de distintas corrientes ideológicas”, afirmó, Leticia Salazar Vásquez, ex alcaldesa de esta localidad.

En este sentido, manifestó que los matamorenses están listos para sumarse al proyecto que representa el Truko Verástegui, precandidato de la alianza “Va por Tamaulipas”, quien privilegia un ideal de gobierno de unidad por el bien de Tamaulipas, afirmó Salazar Vázquez.

Asimismo, reconoció al Truko como un hombre que sabe escuchar, que tiene visión y mucha responsabilidad, y sobre todo, como una persona que cumple y honra su palabra, “representa un factor de unidad entre personas de distintas corrientes ideológicas”, dijo.

Añadió que, a éste: “le gustan los acuerdos, hoy por hoy necesitamos un hombre que sepa sumar, que lo que diga lo cumpla, ‘Truko’ cumple y honra su palabra. No hay duda de que va a asumir responsabilidades y va a cumplir cuando sea gobernador de Tamaulipas”, dijo la también exdiputada local, integrante de una familia de políticos matamorenses de gran trayectoria.

Ante este panorama la exalcaldesa matamorense reiteró el llamado a los tamaulipecos a unirse a este proyecto que encabeza el precandidato de la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD: “Aquí se pueden sumar de otras corrientes y gente que no se sienta identificada con ningún color, a final de cuentas todos somos de Tamaulipas”.

Para concluir reconoció que aún falta mucho por hacer pero que con “Truko” Verástegui se va a progresar en el desarrollo de la entidad gracias a su visión de hacer una política incluyente en la que caben todas las corrientes ideológicas pero que tienen algo en común: el bienestar de Tamaulipas.

